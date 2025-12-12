Android Update: Android 17 kommt, großes Android XR-Update, neue Smart Glasses, App-Sperre und Notfälle

Die Dezember-Halbzeit bis Weihnachten war wieder unglaublich stark gefüllt, denn rund um Android gab es von Google viele Ankündigungen, natürlich mit Schwerpunkt auf Android XR. Aber wir haben auch über Android 17 berichtet, über eine unerwartete Apple-Kooperation, die neue Notfallfunktion und vieles mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.


Der Dezember ist aus Android-Sicht noch einmal überraschend prall gefüllt, denn Google hat viele Ankündigungen im Gepäck, von denen man einiges bereits ausgerollt hat: Eine neue Notfall-Telefonie, die Wetter-Einstellung, wir berichten über Android XR und Android 17, über den Wechsel vom und zum iPhone und noch sehr viel mehr. Die zweite volle Dezember-Woche hielt einiges in der Android-Welt bereit, über das wir natürlich zeitnah informiert haben. Hier findet ihr alle Infos in der Übersicht, für mehr Details bitte auf die jeweiligen Artikel klicken.

Google Wetter wird eingestellt
Das Google Wetter scheint derzeit keine große Rolle mehr zu spielen, denn die App wird sowohl auf Smartphones als auch Smartwatches eingestellt. Übrig bleibt das Pixel Wetter sowie mutmaßlich schon sehr bald ein neues Produkt, das auf der starken Google-KI basiert und vielleicht unter dem Dach von Gemini starten könnte.

» Google Wetter wird auf allen Android-Plattformen eingestellt

Alle Infos zu Android 17
Android 17 scharrt mit den Hufen und dürfte schon sehr bald gestartet werden. Je länger es dauert, desto mehr Informationen haben wir über das kommende Betriebssystem und dessen Schwerpunkte. Hier findet ihr alle Informationen zum neuen Release, der ganz neue Schwerpunkte setzen wird.

» Diese Neuerungen erwarten wir für Android 17




Android Auto nimmt Fahrt auf
Android Auto profitiert massiv von Gemini und auch den Widgets, sodass die Plattform endlich wieder ein richtiges Android-Gefühl mit Flexibilität, lohnenden Updates und mehr versprüht. Das gilt nicht nur für die Infotainment-Plattform, sondern auch für die Google Maps Navigation mit dem Gemini-Einzug.

» Android Auto nimmt endlich wieder Fahrt auf

» Google Maps und Android Auto erhalten viele neue Funktionen

Google Find Hub erhält Turbo
Der Google Find Hub wird ein Teil der Smartphone-Einrichtung von Android, sodass womöglich schon bald sehr viel mehr Nutzer die Möglichkeiten des Netzwerks nutzen. Außerdem wurden die Optionen zusammengestrichen, um die intensive Teilnahme zu erleichtern.

» Google Find Hub-Zustimmung kommt in die Android-Einrichtung

Android Show bringt Android XR-Upgrades
Die Android Show hat uns in dieser Woche sehr viele Ankündigungen und vor allem Ausblicke auf die Zukunft von Android XR gebracht – genauso wie man es vorab versprochen hatte. Es gibt Updates für das bestehende Headset, es wurden viele neue Smart Glasses gezeigt, die drei kommenden Schwerpunkte für diese schlanken Geräte und deren Abstufungen untereinander. Wir haben euch das alles in den folgenden Artikeln zusammengefasst.

» Das Android XR-Event im Video-Rückblick

» Viele neue Funktionen für das erste Android XR Headset

» Google stellt drei neue Android XR Smart Glasses vor

» Das sind die neuen Android XR-Brillen – Video zeigt viele Details

Google und Apple erleichtern Smartphone-Wechsel
Google und Apple wollen es den Nutzern deutlich erleichtern, zwischen den beiden Smartphone-Ökosystemen Android und iOS zu wechseln. In beiden Betriebssystemen gibt es bereits Hinweise auf diesen einfacheren Wechsel und sogar eine offizielle Bestätigung dieser Entwicklung hat es schon gegeben. Das wird noch spannend.

» Google und Apple wollen Smartphone-Wechsel deutlich erleichtern




Android Emergency Live mit Kamerazugriff
Ruft ihr eine Notfallnummer an, kann diese in Zukunft aus der Ferne den Kamerazugriff anfordern. Ihr müsst das dann nur noch bestätigen und schon kann die Notrufzentrale auf eure Smartphone-Kamera zugreifen, um sich ein besseres Bild von der Lage machen zu können. Vorerst in Deutschland nur sehr eingeschränkt, soll aber zeitnah ausgebaut werden.

» Android gibt Rettungsdiensten Zugriff auf die Android-Kamera

Android 17 bringt tief integrierte App-Sperre
Android 17 bekommt eine neue App-Sperre, die die native Möglichkeit bringt, den Start von Android-Anwendungen zu unterbinden bzw. diese gar zu verstecken. Jeder Start muss mit einer biometrischen Autorisierung bestätigt werden, was für einige Apps und Anwendungsfälle sehr praktisch sein kann.

» Mit Android 17 kommt eine App-Sperre in das Betriebssystem

