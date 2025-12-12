Gemini Update: Revolutionärer Browser, ein Gemini OS, neue Google One-Abos, Nano Banana, Glasses & mehr

Die zu Ende gehende Gemini-Woche hat natürlich auch Mitte Dezember wieder nicht enttäuscht, denn Google konnte wie gewohnt viele interessante Neuerungen verkünden – diesmal gibt es sogar um einen Browser und ein Betriebssystem. Außerdem berichten wir über die Nano Banana-Herkunft, über die Google One-Abos, Google Shopping und noch vieles mehr. Wie immer haben wir euch auch in dieser Woche über alles Wichtige informiert, das wir in unserem Gemini Update noch einmal übersichtlich zusammenfassen.



Das Gemini-Team macht auch in der Vorweihnachtszeit keine Pausen und liefert ein Produkt nach dem anderen sowie ein Update nach dem anderen aus: In dieser Woche haben wir über Google Shopping berichtet, über die neue Google One KI-Abos, über den Disco-Browser und das Aluminium-Betriebssystem sowie natürlich über das NotebookLM-Update oder auch Android XR. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Google Shopping ködert Händler mit Gemini-Zwang

Google Shopping schickt die Gemini-KI auf viele Händler los, die damit sicherlich keine Freude haben. Es ist zu erwarten, dass das eine Art Druckmittel ist, mit dem man in den kommenden Monaten auch dem Einzelhandel die Nutzung von Gemini oder die Anbindung an Google Shopping schmackhaft machen möchte. Eine kurze Analyse der Situation.

» Google Shopping will wohl Händler mit Gemini in das Netzwerk drängen

Google One Gemini-Abos

Google One und Gemini bauen die KI-Abos weiter aus, wobei es nicht nur neue Tarife gibt, sondern auch Anpassungen und Aufwertungen bestehender Pakete. Wir zeigen euch die Gemini-Tarife und berichten auch darüber, dass diese vielleicht noch nicht für alle Nutzer passen. Gut möglich, dass es weitere Anpassungen oder zusätzliche Kaufmöglichkeiten benötigen wird.

» Das sind die aktuellen Google One KI-Abos

Google Maps & Android Auto

Gemini bringt Google Maps und Android Auto durch die tiefen Integrationen in die Plattformen weiter voran. Das steigert auch den praktischen Teil der Nutzung der Plattformen.

» Gemini-Einzug ermöglicht riesigen Sprung für Android Auto

» Gemini bringt viele neue Funktionen zu Google Maps und Android Auto

Daher stammt Gemini Nano Banana

Wer sich schon immer gefragt hat, woher die Bezeichnung „Nano Banana“ für die Gemini KI-Bildbearbeitung kommt, findet in diesem Blogbeitrag die Antwort.

» Google erklärt die Bezeichnung Gemini Nano Banana

Gemini-Betriebssystem Aluminium OS?

Google startet schon bald das neue KI-Betriebssystem Aluminium OS, mit dem man auf dem Desktop angreifen will. Es ist zu vermuten, dass es sich hauptsächlich um Gemini drehen wird, sodass wir gar von einem echten Gemini-Betriebssystem ausgehen können.

» Bekommt Gemini mit Aluminium OS ein eigenes Betriebssystem?

Die Zeit nach der KI-Blase

Wenn die KI-Blase platzt, wird es für viele Unternehmen und Investoren bitter – doch vermutlich nicht für Google. Das Unternehmen ist nicht nur jetzt bestens aufgestellt, sondern auch schon für die Zeit nach dem Platzen der Blase gerüstet…

» Google plant wohl schon die Zeit nach dem Platzen der KI-Blase

Gemini auf Android XR Smart Glasses

Google wagt noch einmal den ganz großen Einstieg in den Smart Glasses-Bereich und setzt dabei nicht nur Android, sondern natürlich auch auf die Gemini-KI. Bei allen drei geplanten Produktlinien spielt Gemini die Hauptrolle, bei einer ist es sogar absolut unverzichtbar.

» Gemini kommt auf diese drei neuen Smart Glasses-Produkte

Werbung in der Gemini-App?

Es gibt Berichte darüber, dass die Gemini-App schon bald Werbeanzeigen bekommen wird. Das erscheint allerdings aufgrund der Position der App sowie einiger anderer Indizien sehr unwahrscheinlich. Im Artikel erklären wir, warum Gemini wohl dauerhaft werbefrei bleiben wird.

Google zeigt revolutionären Browser

Wahnsinn, mehr kann man dazu nicht sagen: Google hat einen neuen Browser präsentiert, der das Web endgültig umbringen könnte: Dieser bereitet Informationen aus Webseiten soweit auf, dass daraus eine interaktive Web-App entsteht. Zu Beginn sicherlich ein faszinierendes Produkt für alle Nutzer, das aber sehr schnell problematisch werden könnte.

» Google Disco baut revolutionären Browser um die Gemini-KI

NotebookLM Ultra startet

NotebookLM bekommt einen Ultra-Tarif, der viele Limits aufhebt oder diese sehr deutlich nach oben schraubt. Mit dieser Variante erhält NotebookLM jetzt drei verschiedene Pakete, die sich am genutzten Google One-Abo orientieren.

» Gemini NotebookLM bekommt viele neue Ultra-Funktionen

