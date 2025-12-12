Pixel Update: Googles Pixel 10-Turbo, längere Pixel 9-Garantie, Watch Feature Drop, Pixel 10a Leak & Aktionen

Die zurückliegende Pixel-Woche war sehr ergiebig, denn sie hat vor allem praktische Updates gebracht, auf die sich die Nutzer freuen dürfen, aber auch Problembehebungen sowie Leaks. Wir berichten über die längere Pixel 9-Garantie, über den Update-Turbo, über das Pixel Watch Feature Drop und vieles mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.


Auch in dieser Woche gab es für Pixel-Nutzer wieder große Updates, die nach der bereits vor einer Woche gestarteten Update-Welle zusätzlich ausgerollt wurden: Der Pixel 10-Turbo für den Tensor-Soc mit Android 16 QPR2, das Pixel Watch Feature Drop, das davon unabhängige Pixel Watch-Update, eine verlängerte Pixel 9-Garantie und noch einiges mehr. Wie üblich war auch diesmal wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel 10-Smartphones erhalten Turbo
Mit Android 16 QPR2 kommt ein echter Turbo zu den Pixel 10-Smartphones. Denn obwohl es keine offizielle Ankündigung seitens Google gibt, soll die Leistung des Tensor-SoC wohl erheblich angestiegen sein – sowohl im Bereich der CPU als auch GPU. Alle Details dazu sowie den Ausblick auf künftige Turbos erhaltet ihr im Artikel.

» Google zündet Tensor-Turbo für Pixel 10-Smartphones

Pixel 9 Garantien
Google startet ein erweitertes Reparaturprogramm für die Pixel 9-Smartphones, bei denen es wohl zu Problemen mit dem Display kommen kann. Konkret wird eine vertikale Linie auf dem Display erwähnt sowie ein mögliches Flackern auf dem Display. Außerdem wird die Garantie für das Pixel 9 Pro Fold um ein weiteres Jahr verlängert.

» Pixel 9 erhält erweiterte Reparatur und längere Garantie




Pixel Watch Feature Drop
Es gibt ein neues Pixel Watch Feature Drop, das einige zusätzliche Funktionen auf die Pixel Watches bringt. Das Highlight sind neue Gesten zur Einhandbedienung sowie eine verbesserte Gemma-KI für lokal erzeugte Antworten.

» Pixel Watch Feature Drop bringt neue Gesten und KI-Antworten

Pixel Watch Update bringt WearOS 6.1
Das Update für die Pixel Watch bringt auch ein neues Betriebssystem mit: Jetzt wird WearOS 6.1 für die Pixel Watches der zweite bis vierten Generation ausgerollt und bringt eine ganze Reihe von Neuerungen auf die Geräte. Das Update kommt unabhängig vom Pixel Watch Feature Drop.

» Pixel Watch erhält Update auf WearOS 6.1

Pixel Kamera Update verändert Oberfläche
Die Pixel Kamera erhält ebenfalls ein Update, das diesmal nicht in Zusammenhang mit einem Pixel Feature Drop steht. Das Update nimmt eine zuletzt vorgenommene Änderung zurück und sorgt dafür, dass die Slider zur Anpassung der Helligkeit sowie des Schattenwurfs wieder an zuvor gewohnter Stelle zu finden sind.

» Pixel Kamera bekommt eine optimierte Oberfläche

Umfangreicher Pixel 10a Leak
Es gibt einen neuen Leak zum Pixel 10a. Dieser verrät uns weitere Details zum kommenden Budget-Smartphone, die in einem Punkt wirklich sehr überraschend sind: So wie schon an der Oberfläche bzw. am Äußeren des Smartphones, gibt es auch unter der Haube keinen Unterschied zum Vorgänger Pixel 9a. Erhalten wir etwa ein Pixel 9a2?

» Neuer Leak verrät viele Details zum Pixel 10a




Pixel-Aktionen im Google Store
Im Google Store bei Amazon gibt es jetzt noch viele starke Aktionen, die ihr vielleicht nicht verpassen möchtet. Denn aktuell gibt es die Pixel Watch 3 zum halben Preis, fast 30 Prozent Rabatt auf viele Pixel 10-Smartphones inklusive Gratis-Ladegerät und vieles mehr. Schaut mal in den folgenden Artikeln, unten in der Amazon-Box oder direkt im Store vorbei.

» Das sind die Pixel-Festtagsangebote

» Pixel Watch 3 zum halben Preis und mehr

» Alle starken Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

