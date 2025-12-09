Android XR: Google zeigt drei neue Smart Glasses mit KI – unterschiedliche Varianten mit Gemini-KI (Videos)

Google ist mit dem Betriebssystem Android XR wieder in größerem Umfang in den Markt der smarten Brillen eingestiegen und will im nächsten Jahr endlich wieder neue Geräte präsentieren: Im Rahmen der gestrigen Android Show hat man gleich drei neue Formen von Smart Glasses angekündigt, die in Kürze sowohl Android XR als auch Gemini im Gepäck haben sollen.



In sehr enger Kooperation mit Google ist erst vor einigen Wochen das Samsung Galaxy XR Headset gestartet und schon sehr bald wollen die beiden Unternehmen sowie weitere Google-Partner mit neuen Smart Glasses nachlegen. Google selbst wird wohl erst einmal keine eigenen Pixel-Geräte produzieren, sondern auf Partnerschaft mit Unternehmen wie Warby Parker, XREAL, Gentle Monster oder eben Samsung setzen. Aber auch die Smart Glasses der Google-Tochter Magic Leap könnten zukünftig noch eine wichtige Rolle spielen.

Im Rahmen des Events hat man starke neue Android XR-Funktionen angekündigt, mit denen die Nutzung des Galaxy XR Headsets komfortabler werden soll. In Kürze wird es, nach dem Rollout des Updates, möglich sein, Windows-Anwendungen auf das smarte XR-Display zu bringen, dieses einfacher als bisher auf Reisen zu verwenden oder auch das eigene Gesicht durch 3D-Projektionen für die Videotelefonie aufzuwerten.

Während das XR-Headset wohl kaum etwas für den Alltag ist, richten sich die Blicke auf die kommenden Smart Glasses, bei denen man mit gleich drei Produktkategorien auftreten will: AI Glasses, Display AI Glasses sowie Wired XR Glasses. Allesamt haben sie den Formfaktor einer smarten Brille, unterscheiden sich aber sowohl funktionell als auch in der Größe. Im Folgenden findet ihr die wichtigsten Details zu den kommenden Brillen:









AI Glasses

Bei den neuen AI Glasses, wie Google diese Produktkategorie passend zu Gemini genannt hat, handelt es sich um das kleinstmöglichste und vermutlich auch günstigste Modell für den Einstieg. Die Smart Glasses sind sehr schlank und verfügen in puncto Kommunikation lediglich über Mikrofone, angebundene Kopfhörer sowie Kameras neben der Brille. Eine verbale Kommunikation mit Gemini ist möglich, ebenso wie Gesten am Rand der Brille. Rückmeldungen erfolgen nur per Sprachausgabe, denn die Brillen besitzen kein Display.

Display AI Glasses

Die Display AI Glasses sind nahezu das gleiche Produkt wie die AI Glasses, allerdings in diesem Fall mit Display. Dabei handelt es sich aber nicht um ein geschlossenes Display, das den Nutzer in eine virtuelle Welt versetzen würde, sondern es lassen sich zusätzliche Informationen direkt auf dem Brillenglas einblenden. Damit ist eine hilfreiche und gleichzeitig auch private Kommunikation mit Gemini möglich – als Beispiele nennt und zeigt man Live-Übersetzungen oder auch die Navigation.









Wired XR Glasses

Das dritte der Smart Glasses-Modelle sind die Wired XR Glasses. Diese setzt auf eine Kabelverbindung und erhält dadurch deutlich mehr Power – sowohl für den Akku als auch die Rechenleistung. Weil Smart Glasses sehr schlank sein müssen, ist die Leistung aktuell noch begrenzt, was man durch die Kabelvariante zunächst überbrücken möchte – langfristig wird man sicherlich auf das Kabel verzichten wollen. Doch soweit ist es noch nicht, daher präsentiert man gemeinsam mit dem Partner XREAL das Projekt Aura.

Beim Projekt Aura handelt es sich um eine Brille, die digitale Inhalte direkt über die physische Welt legen kann. Also recht ähnlich zum Headset, aber eben in deutlich schlankerer Form. Die Brillen sollen Immersion mit Präsenz in der realen Welt verbinden.

—

Die ersten Brillen sollen im Laufe des nächsten Jahres erscheinen, wobei sich die Ankündigung allerdings nicht auf einzelne Modelle bezieht.

» Android XR: Google kündigt starke neue Funktionen an – PC Connect, Travel Mode und besseres Gesicht (Videos)

[Google-Blog]