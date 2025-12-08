Android XR: Google kündigt starke neue Funktionen an – PC Connect, Travel Mode und besseres Gesicht (Videos)

Google hatte heute Abend zur Android Show | XR Edition geladen und für diese einen Ausblick auf die Zukunft des gesamten Android XR-Ökosystems angekündigt. Eröffnet hat man die Präsentation aber mit der Ankündigung einer Reihe neuer Funktionen, die ab sofort für die wenigen Nutzer des Samsung Galaxy XR Headset ausgerollt werden. Es wird flexibler und realistischer.



Wir hatten euch bereits am Wochenende eine Vorschau auf das Android Show-Event gegeben und jetzt hat Google geliefert: Weil das Ökosystem derzeit noch aus praktisch nur einem einzigen Gerät besteht, hat man eine Reihe von Ankündigungen speziell für das Samsung Galaxy XR Headset vorbereitet und wird die neuen Funktionen schon in dieser Woche in den Rollout bringen.

PC Connect

Mit der neuen Funktion PC Connect ist es jetzt möglich, die Windows-Oberfläche direkt auf das Headset zu übertragen. So lassen sich der gesamte Desktop oder auch nur einzelne Fenster auf die Android XR-Oberfläche bringen und neben den nativen Google Play-Apps verwenden. Das soll die Produktivität steigern und auch das PC-Gaming verbessern. Im obigen Video könnt ihr sehen, was damit alles möglich ist.









Travel Mode

Mit dem Travel Mode soll die Ansicht stabilisiert werden, sodass das Headset auch in Bewegung (etwa auf Flügen) als persönlicher Arbeitsbereich oder gar als privates Kino verwendet werden kann – wenn man das im Flugzeug wirklich möchte. Im obigen Video könnt ihr einige Details dazu sehen.

Realistische Gesichtsdarstellung

Mit der Funktion „Likeness“ können Nutzer zunächst ihr Gesicht scannen und dieses durch die Übertragung von erkannter Mimik und Gestik auf ein 3D-Modell übertragen lassen. Das soll Videoanrufe persönlicher und authentischer gestalten – erinnert ein wenig an die Google Beam Videotelefonie.

» Android: Google Find Hub legt den Turbo ein – Netzwerk soll Nutzer wohl schon bei der Einrichtung überlisten

[Google-Blog]