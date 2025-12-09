Gemini: Werbung in der Gemini-App vor dem Start? Google dementiert – und hat sicherlich recht (Meinung)

Google steht mit dem KI-Modell Gemini und dessen zahlreiche Ableger vor dem Sprung zur Marktführerschaft, die man sich in diesem Jahr als Zielvorgabe gesetzt hatte. Wenig überraschend kursieren daher jetzt vermeintlich handfeste Berichte, dass schon in Kürze Werbeanzeigen innerhalb der App auftauchen sollen. Das hat man zwar eifrigst dementiert, damit aber vermutlich nur die halbe Wahrheit gesprochen.



Es ist bekannt, dass KI sehr viel Geld kostet und dementsprechend ist die Gemini-App für Google bislang wohl ein gigantischer Verlustbringer – und es wird spekuliert, wie lange das so bleiben soll. Laut gut informierten Quellen soll schon im nächsten Jahr damit begonnen werden, Werbeanzeigen zur Monetarisierung des KI-ChatBots in die App-Oberfläche zu bringen. Es ist noch nicht bekannt, in welcher Form das geschehen soll, aber die Stoßrichtung soll intern bereits abgesegnet worden sein.

Grundsätzlich wäre das nicht überraschend, doch bei Google dementiert man diesen Bericht umgehend – was erneut den internen Erfolgsdruck unterstreicht. Es heißt, dass man „keine Pläne für Werbung in der Gemini-App“ hat. Auch wenn Google-Dementis oft nicht viel wert und morgen schon vergessen sind, kann man in diesem Fall sogar glauben. Ich denke auch, dass wir noch sehr weit von Werbung in der Gemini-App entfernt sind bzw. es diese tatsächlich niemals geben wird.

Gemini finanziert sich vor allem als Cloud-Produkt, mit erweiterten Funktionen über das Google One-Abo oder über die zahlreichen Dienste, in die es bereits integriert ist. Ich denke, dass Gemini mittlerweile ein essentielles Fundament im Google-Kosmos ist. Auf einer Stufe mit Google Drive, Google Fotos oder Google Kalender – allesamt seit jeher werbefrei. Diese Produkte dienen rein der Kundenbindung oder dem Verkauf von Abos. Die Gemini-App dürfte sehr ähnlich positioniert sein.

Schon jetzt gibt es Werbung rund um die von Gemini gesteuerte KI-Übersicht oder im KI-Modus. Es gibt die erweiterten Funktionen für zahlende Nutzer, es gibt das enorm starke Cloud-Angebot und Gemini wird zum Verkaufsargument für Pixel und andere Google-Hardware. Daher lehne ich mich aus dem Fenster und stelle mich auf die Seite des Google-Sprechers: Die Gemini-App bleibt werbefrei.

