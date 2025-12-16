Google Translate & Gemini: Neue Echtzeit-Übersetzung startet jetzt für erste Kopfhörer-Nutzer (Video)

Google will die Sprachbarrieren weiter aufbrechen und kündigt große Neuerungen für Gemini in Google Translate an, die für erste Nutzer ausgerollt werden. Jetzt wird eine neue Echtzeit-Übersetzung für Kopfhörer gestartet, die ihrer Bezeichnung wirklich gerecht werden kann: Es soll gesprochene Wörter sehr zeitnah übersetzen und dabei sowohl Stimmung als auch Ausdruck beibehalten.



Wir haben gestern bereits über die Gemini-KI in Google Translate berichtet, mit der die Qualität der Übersetzungen deutlich gesteigert werden soll. Aber auch funktionell soll es vorangehen, denn mit einer neuen Echtzeit-Übersetzung will man Kopfhörern-Nutzern jetzt eine ganz besondere Funktion bieten. Diese soll tatsächlich mit leichter Verzögerung in Echtzeit übersetzen und dabei die Illusion erzeugen, dass das Gegenüber oder die Audioquelle in eben dieser Sprache spricht.

Google hat mittlerweile Erfahrung mit Echtzeit-Übersetzungen sowie der Übernahme von Tonfall, Stimmen, Ausdrucksweisen und mehr – unter anderem bei YouTube hat das allerdings zu viel Kritik geführt. Jetzt bringt man ein solches Feature zu Google Translate, wo es zunächst und vielleicht auch in Zukunft nur auf Kopfhörern zum Einsatz kommt. Denn mit diesen lässt sich die Originalstimme bzw. die Audioquelle ausblenden und durch eine andere ersetzen. In diesem Fall eben durch einen übersetzten Inhalt.

Die Beta-Version der Echtzeit-Übersetzung soll das Gesagte sehr zügig übersetzen und dabei dennoch den Tonfall beibehalten, die Betonung, den Sprechrhythmus und damit sowohl die Natürlichkeit als auch den Inhalt beizubehalten. Dabei ist es ganz egal, ob es sich um gesprochenes Wort einer Person handelt oder die Audiospur aus einem Mediengerät kommt. Setzt einfach die Kopfhörer auf, wählt die Live-Übersetzung und schon kann es losgehen.

Zunächst wird diese Funktion nur als Beta in der Translate-App für Android gestartet und ist den USA, Mexiko sowie Indien verfügbar – soll aber mit allen gängigen Kopfhörern und mehr als 70 Sprachen funktionieren. Anfang 2026 will man sich für viele weitere Nutzer und Länder öffnen.

