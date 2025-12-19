Pixel Update: Alle Infos zum Pixel 10a, Superfans-Rabatt, neue Pixel Watch-Apps, Pixel Launcher Update, Buds

Die vermutlich letzte prall gefüllte Pixel-Woche geht zu Ende und hat uns wieder eine ganze Reihe von Updates gebracht, die zum größten Teil unerwartet waren: Ein mysteriöses neues Dezember-Update, neue Pixel Watch-Apps, Updates für den Pixel Launcher, wir zeigen alle Infos zum Pixel 10a und noch vieles mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Pixel-Nutzer durften sich in dieser Woche über eine Reihe von Updates freuen, die bereits ausgerollt worden sind: Android 16 QPR3 Beta 1, ein überraschendes Dezember-Update, größere Aktualisierungen für den Pixel Launcher, ein Update für die Pixel Buds der ersten Generation und vieles mehr. Aber auch ein 50 Euro Gutschein für Superfans sowie Rabatt-Aktionen waren mit dabei. Wie gewohnt war auch diesmal wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das ist das Pixel 10a

Wir zeigen euch das Pixel 10a mit allen Details. Schon jetzt sind viele Informationen bekannt geworden, die uns das neue Budget-Smartphone näherbringen. Es gibt bereits viele Fotos, viele Spezifikationen sowie auch schon erste Informationen zum möglichen Stillstand mit der kommenden Generation.

» Alle Informationen zum Pixel 10a

Neue Pixel Watch-Apps

Google spendiert der Pixel Watch eine Reihe neuer Apps, die auf dem Always on-Display verwendet werden können. Der erste Schwung ist bereits vorhanden und mutmaßlich mit dem nächsten Pixel Feature Drop starten weitere Anwendungen an dieser Stelle.

» Google bringt neue Always on-Apps auf die Pixel Watch









Google Store-Rabatt für Pixel Superfans

Der Google Store bietet jetzt allen Pixel Superfans einen Rabatt in Höhe von 50 Euro. Der Rabatt-Code kommt einfach per E-Mail und kann ohne Voraussetzungen frei verwendet werden.

» Pixel Superfans erhalten jetzt 50 Euro Google Store-Rabatt

Update für die Pixel Buds

Es gibt ein Update für die Pixel Buds der ersten Generation. Diese erhalten ein Upgrade in puncto Stabilität und Performance, könnten aber auch eine Reihe von bestehenden Problemen beheben.

» Pixel Buds-Update bringt optimierte Performance

Pixel Launcher mit neuer Google-Suchleiste

Der Pixel Launcher verliert seine eigene Suchfunktion und integriert stattdessen die Google-Suchleiste. Was von Google zunächst als wichtiges Upgrade angekündigt worden ist, zeigt sich bei den Nutzern mit einem eingeschränkten Funktionsumfang. Das kommt wenig überraschend nicht ganz so gut an.

» Pixel Launcher erhält eine neue Google-Suchleiste

Fragen zum Pixel 10 Pro Thermometersensor

Google verbaut schon seit drei Generationen einen Thermometer-Sensor in den Pro-Smartphones. Jetzt befragt man die Nutzer zu ihrer Meinung über den Sensor. Gut möglich, dass dieser schon bald sehr viel nützlicher wird oder verschwinden wird.

» Google befragt Pixel 10 Pro-Nutzer zum Thermometer-Sensor









Überraschendes Pixel-Update

Google hat vor wenigen Tagen ein zweites Pixel-Update für den Dezember veröffentlicht. Dieses behebt einige Probleme, die zuletzt aufgetreten sind. Wir zeigen euch alle Details, die es auch ohne offizielle Ankündigung gegeben hat.

» Google veröffentlicht überraschendes zweites Pixel Update

Pixel Launcher ohne ‚auf einen Blick‘-Widget

Der Pixel Launcher erhält mit Android 15 QPR3 Beta 1 die Möglichkeit, das ‚auf einen Blick‘-Widget sowohl vom Homescreen als auch vom Sperrbildschirm auszublenden. Auf diese Möglichkeit dürften viele Nutzer schon seit langer Zeit gewartet haben.

» Das ‚auf einen Blick‘-Widget im Pixel Launcher lässt sich jetzt ausblenden

Pixel-Smartphones mit anpassbarer Taschenlampe

Die Taschenlampe der Pixel-Smartphones lässt sich mit Android 15 QPR3 anpassen. Zunächst lässt sich nur die Helligkeit stufenlos regeln, doch auch weitere Anpassungen könnten mit kommenden Pixel-Generationen kommen.

» Taschenlampe der Pixel-Smartphones lässt sich jetzt anpassen

Pixel-Smartphones mit anpassbarer Navigationsleiste

Die Pixel-Smartphones erhalten in puncto Navigationsleiste einen optionalen Samsung-Modus. Nutzer können festlegen, dass die Reihenfolge der Navigations-Buttons umgedreht wird, so wie man das von den Samsung-Smartphones kennt.

» Navigationsleiste der Pixel-Smartphones lässt sich jetzt anpassen













Pixel-Aktionen im Google Store

Nur noch wenige Tage gibt es im Google Store bei Amazon viele starke Rabatte, die noch darauf warten, mitgenommen zu werden. Es gibt Rabatte auf die Pixel 10-Smartphones, die Pixel Watch 3, auf das Pixel 9a, die Pixel Buds und noch sehr viel mehr. Wir haben euch das alles in den folgenden Artikeln sowie in der unten eingebundenen Amazon-Box zusammengestellt.

» Das sind die Pixel-Festtagsangebote

» Jetzt bis zu 35 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones

» Alle starken Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 2025-12-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.