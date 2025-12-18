Pixel-Smartphones: Google veröffentlicht überraschend ein zweites Dezember-Update für viele Geräte (Infos)

Google legt vielen Pixel-Nutzern heute eine Überraschung unter den vielleicht schon stehenden Weihnachtsbaum, mit der wir nicht mehr gerechnet hätten: Es wurde ein zweites Dezember-Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, das zwei Wochen nach der ersten Ausgabe eine Reihe von Problemen beheben soll. Nach kurzem Rätselraten gibt es jetzt Informationen zum Inhalt der Fixes, die nicht mehr bis Januar warten konnten.



Google hat heute Nacht nicht nur die Android 16 QPR3 Beta 1 veröffentlicht, sondern legt auch noch einmal mit einem monatlichen Update nach, das eigentlich schon abgehakt gewesen ist. Vor mehr als zwei Wochen wurde das erste Dezember-Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht und jetzt gibt es eine zweite Runde mit zusätzlich behobenen Bugs oder vielleicht auch Problemlösungen, die durch das erste Dezember-Paket erst verursacht wurden.

Das Update trägt die Bezeichnung „BP4A.251205.006.E1“ und wird derzeit wohl nur für die Pixel-Smartphones der achten bis zehnten Generation angeboten – eventuell auch nur regional beschränkt auf die USA. Offizielle Informationen seitens Google gibt es nicht, sondern nur einen Changelog beim US-Anbieter Verizon. Die Probleme klingen allerdings nicht danach, als wenn diese regional beschränkt sein würden. Obwohl diese natürlich auch durch ein solches regional angepasstes Update erst ausgelöst worden sein könnten.

Das steckt im zweiten Dezember-Update

Battery drain: Faster than normal battery depletion.

Faster than normal battery depletion. Touch unresponsive: Intermittent touch failures observed specifically on Pixel 10.

Intermittent touch failures observed specifically on Pixel 10. Cached content access: Inaccessibility of locally stored content (e.g., offline media, maps) after upgrading from Android 14 or earlier directly to Android 16.

Nach dem Update soll sich der Akku nicht mehr so schnell verbrauchen wie bisher, es gab wohl Probleme mit der Registrierung von Touch-Eingaben auf dem Pixel 10 und ein Problem mit Inhalten aus dem internen Android-Cache der Versionen 14 bis 16. Vermutlich wird isch Google nicht mehr offiziell dazu äußern, sodass ihr einfach mal schauen müsst, ob euch das Update in den nächsten Stunden oder Tagen angeboten wird. Was auf jeden Fall für Nutzer im Beta-Kanal verfügbar sein sollte, ist die Android 16 QPR3 Beta:

