Google Find Hub: Brandneue App für WearOS startet – lässt euch Geräte per Smartwatch finden (Galerie)

Nach einem Start mit angezogener Handbremse soll der Google Find Hub in Zukunft endlich nützlich werden, breiter aufgestellt und auch auf mehr Geräten unterstützen werden. Jetzt macht man einen wichtigen Schritt und hat vor wenigen Stunden die neue Find Hub-App für WearOS veröffentlicht. Diese bringt die zentralen Funktionen zum Aufspüren auf alle Smartwatches.



Das Team des Google Find Hub ist aus dem langen Winterschlaf mit angeschlossener Sommerpause und Herbstferien zurück: Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass die Find Hub-Registrierung deutlich vereinfacht werden soll und jetzt will man die App erstmals auf eine Plattform bringen, wo sie sehr nützlich sein kann. In diesen Stunden wird die neue App für WearOS freigeschaltet.

Die Google Find Hub-App für WearOS bietet die zentralen Funktionen der Plattform: Zum Start gibt es eine Auflistung aller Geräte, die mit demselben Google-Konto und Find Hub-Kompatibilität angemeldet sind oder die, die von anderen Nutzern freigegeben worden sind. Die Geräte werden sowohl mit Namen als auch Vorschaubild gezeigt, sodass die Auswahl recht schnell gehen sollte. Mit einem Tap auf eines der Geräte geht es zu den Details.

In den Details kann der letzte bekannte Standort abgerufen werden, die Uhrzeit des letzten Aufspürens sowie der Akkustand des Geräts. Für den Standort wird eine interaktive Google Maps-Karte verwendet. Sollte sich das Gerät in der Nähe befinden, kann man es klingeln lassen. Führt das nicht zum Erfolg, lässt sich das Gerät als verloren melden, sodass es im gesamten Netzwerk gesucht wird und hoffentlich schnell aufgespürt werden kann.

Die App wurde erst vor wenigen Wochen offiziell angeteasert und dürfte sich jetzt im Rollout befinden. Ihr könnt sie direkt im Play Store auf der Smartwatch suchen oder auch die Find Hub-Seite des Smartphones aufrufen und von dort die Smartwatch-Installation anstoßen.

