Android: Samsung-Nutzer klagen über fehlende Google Play-Updates – liegen teilweise Monate zurück (Bericht)

Google veröffentlicht seit vielen Jahren in immer kürzeren Abständen Updates für Android, die auf mehreren Ebenen und unterschiedlichen Wegen auf die Smartphones der Nutzer ausgerollt werden. Jetzt berichten zahlreiche Samsung-Nutzer, dass bei ihnen wohl schon seit mehreren Monaten keine Updates für die Google Play-Dienste ankommen und diese somit langsam veralten. Das scheint eine recht dynamische Situation zu sein.



Neben den Android-Updates für das Betriebssystem und den Google Play Store-Updates für Apps gibt es dazwischen auch die Google Play Updates, die von Google in kurzen Abständen veröffentlicht und auf die Smartphones der Nutzer ausgerollt werden. Die Play System-Updates folgen dabei kaum einem nachvollziehbaren Muster. Manchmal kommen sie zeitnah, manchmal später, je nach Gerät und Region mit größerer Verzögerung und manchmal wird auch etwas ausgelassen. Obwohl es zentral von Google gesteuert wird.

Jetzt berichten zahlreiche Samsung-Nutzer, dass sie schon seit längerer Zeit keine Play System-Updates mehr erhalten haben. Einige Nutzer stecken beim Update vom 1. September fest, andere im August und wieder andere gar im Juli – diese liegen also schon vier bis fünf Monate zurück. Wieder andere Nutzer haben ein mehr oder weniger aktuelles Update vom November. Berichte gibt es auch von Nutzern aktueller Smartphones, wie etwa dem Galaxy S24.

Die Google Play System-Updates werden von Google auf die Smartphones ausgerollt und sollten normalerweise keinen Unterschied zwischen Hersteller und Geräten machen – können sie aber. Wie Samsung schon vor längerer Zeit mitgeteilt hat, kann Google solche Updates für einzelne Geräte zurückhalten. Bereits Ende 2022 und Ende 2023 soll das, ohne näher genannte Gründe, bei Samsung-Smartphones passiert sein. Ob das von Google oder Samsung ausgeht, ist nicht bekannt.

Was aktuell dahintersteckt und wann mit den nächsten Updates zu rechnen ist, lässt sich noch nicht sagen. Meine persönliche Vermutung ist, dass Google die Updates auf Bitten von Samsung gestoppt hat. Denn für Google gibt es keinen Grund für das Auslassen einzelner Geräte, während man bei Samsung möglicherweise aufgrund umfangreicher Android-Anpassungen Probleme entdeckt haben könnte.

» Pixel Launcher: Upgrade für den Homescreen – neue Google-Suchleiste wird jetzt ausgerollt (Screenshots)

» Pixel-Aktionen: Jetzt bis zu 35 Prozent Rabatt auf Pixel 10-Smartphones sichern + Pixelsnap Charger gratis

[heise]

Letzte Aktualisierung am 2025-12-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.