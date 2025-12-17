Pixel Launcher: Upgrade für den Homescreen – neue Google-Suchleiste wird jetzt ausgerollt (Screenshots)

Im Rahmen des jüngsten Pixel Feature Drop gab es auch ein Update für den Pixel Launcher, das in diesen Tagen bei allen Nutzern ankommt – aber nicht unbedingt für Begeisterung sorgt. Die über viele Jahre genutzte Pixel Launcher-Suchleiste wird durch die Google-Suchleiste ersetzt und damit zwar Fit für die Zukunft gemacht, verliert bei diesem Schritt aber auch eine Kernfunktion.



Google hat als Bestandteil des letzten Pixel Feature Drop im November 2025 eine verbesserte Suchleiste für den Homescreen des Pixel Launchers angekündigt. Ins Detail gegangen ist man dabei nicht, sondern sprach lediglich von einer „upgraded home screen search bar“ – was im ersten Moment natürlich verheißungsvoll klingt. Doch jetzt wird diese neue Leiste für alle Nutzer ausgerollt und sorgt nicht unbedingt für Begeisterung.

Die verbesserte Suchleiste ist keine echte optimierte Version der Pixel Launcher-Leiste, sondern einfach die bekannte Google-Suchleiste, wie sie auf allen anderen Android-Smartphones zum Einsatz kommt. Die Grundfunktion ist dieselbe, denn es lässt sich das Web durchsuchen, die installierten Apps und es lassen sich auch schnelle Antworten erhalten. Genau das, was die allermeisten Android-Nutzer von ihrem Homescreen kennen.

Doch die neue Suchleiste lässt einige Details vermissen, auf die es Pixel-Nutzern wohl angekommen ist: Das Erste ist, dass die App-Suche zwar noch verfügbar ist, aber nicht mehr so komfortabel funktioniert wie zuvor. Die angepinnten Shortcuts für den schnellen App-Start sind ebenfalls nicht mehr Teil der Oberfläche. Außerdem werden die Einstellungen für den schnellen Aufruf der passenden Option nicht mehr durchsucht.

In praktisch allen Kommentarspalten machen Pixel-Nutzer ihrem Unmut Luft. Viele gingen daher zunächst noch von einem Bug aus, doch Google hat das „upgrade“ bestätigt und unter anderem die Integration des neuen KI-Modus als Begründung genannt. Und wer Googles Prioritäten kennt, der weiß, dass eine Rücknahme dieses „upgrades“ daher sehr unwahrscheinlich ist.

