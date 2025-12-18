Android 16: Google veröffentlicht die nächste Feature Drop-Version für Pixel-Smartphones – QPR3 Beta startet

Während wir nach wie vor auf den Start der ersten Android 17-Version warten, legt Google jetzt kurz vor Weihnachten mit dem nächsten QPR-Release nach: Vor wenigen Minuten wurde die erste Android 16 QPR3 Beta gestartet, die ab sofort über den Beta-Kanal auf alle aktiv unterstützten Pixel-Smartphones heruntergeladen werden kann. Die Beta erhält einige Neuerungen, die uns in den nächsten Monaten begleiten werden.



Nur wenige Wochen nach dem Abschluss und des erfolgreichen Rollouts von Android 16 QPR2 geht Google in die nächste Runde: Vor wenigen Minuten wurde die Android 16 QPR3 Beta veröffentlicht, die uns planmäßig in den nächsten drei Monaten begleiten wird. Deren Release ist für März 2026 vorgesehen, sodass wir schon jetzt die übliche lange Vorschau erhalten. Irgendwann dazwischen dürfte auch die erste Android 17 Developer Preview starten.

Eine offizielle Ankündigung oder Auflistung der Neuerungen gibt es bislang noch nicht, sodass wir uns zunächst auf die Entdeckungen aus der Community beschränken müssen. In den ersten Minuten nach dem Release wurden viele kleine Verbesserungen an der Oberfläche entdeckt, etwa neue Animationen, optimierte Farben, alternative Bezeichnungen und andere Kleinigkeiten, die aber nicht ganz relevant sind. Der vielleicht wichtigste Schritt scheint es zu sein, dass sich die Android Navigationsbuttons austauschen lassen, um wahlweise auf den Samsung-Standard setzen zu können.

Eine weitere Neuerung bezieht sich darauf, dass die Helligkeit der Android-Taschenlampe anpassbar geworden ist – auch das wurde bereits in Teardowns vorab entdeckt. Alle weiteren Neuerungen sowie eine eventuelle offizielle Ankündigung liefern wir an dieser Stelle noch nach.

Die Android 16 QPR3 Beta kann ab sofort auf allen Pixel-Smartphones der sechsten bis zehnten Generation über den Beta-Kanal heruntergeladen werden. Wer daran teilnehmen möchte, kann einfach die Seite des Android Beta Program besuchen, das eigene Pixel-Smartphones dort freischalten und kurz darauf sollte das Update zum Download und zur anschließenden Installation angeboten werden.

