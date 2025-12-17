Pixel 10 Pro: Google befragt Nutzer zum Thermometer-Sensor – dürfte optimiert oder eingestampft werden

In diesen Tagen erhalten viele Nutzer eines Pixel 10 Pro eine Benachrichtigung von Google, die über eine Umfrage zur Verwendung der Thermometer-App informiert. Google verbaut diesen Sensor bereits seit drei Generationen und möchte nun wohl Feedback von den Nutzern, um die zukünftige Verwendung des Sensors sowie der Funktion zu klären. Das gibt interessante Einblicke.



Google hat mit dem Pixel 8 Pro begonnen, einen Thermometer-Sensor in den Smartphones zu verbauen, der sich auf der Rückseite neben den Kameras befindet. In der Leak-Phase gab es dazu allerlei Spott, doch man hat es durchgezogen und den Sensor auch bei der neunten und zehnten Generation der Pro-Modelle verbaut. Beworben wird dieser für die Temperaturmessung von Oberflächen sowie als Fieberthermometer-Ersatz, doch wirklich durchgesetzt dürfte sich das nicht haben.

Jetzt will man von den Nutzern wissen, wie häufig sie den Sensor einsetzen, wie sie ihn verwenden und wie die Zuverlässigkeit eingestuft wird. Es sind recht simple Fragen ohne große Auswirkungen, die aber den nach wie vor eher experimentellen Charakter dieser Funktion unterstreichen. Dass die Sinnhaftigkeit infrage gestellt werden kann, zeigt sich schon daran, dass Google es nur bei den Pro-Modellen verbaut und kein anderer Hersteller diesem Beispiel bisher gefolgt ist.

Als Grund für die Umfrage gibt man an, auf der einen Seite das Nutzererlebnis verbessern zu wollen und auf anderen Seite wichtige Daten zur Real-World-Nutzung zu erhalten, um regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

Meine Prognose lautet, dass der Sensor schon bald von den Smartphones verschwinden wird. Denn als wirklich nützlich hat sich dieser nicht erwiesen und ich denke, dass nur die allerwenigsten Nutzer einen solchen Sensor in der elften oder zwölften Generation vermissen würden.

