Google Labs: Völlig neue Google-App startet jetzt – CC kombiniert GMail, Kalender, Drive, KI und mehr (Video)

Google hat ein ganz neues Produkt gestartet, auf das viele Nutzer vermutlich schon seit Jahren gewartet haben und daher auch recht unerwartet kommt. Das neue Google Labs CC soll einen gut informierten Einstieg in den Tag ermöglichen und den Nutzern die wichtigsten anstehenden Informationen aus Produkten wie GMail, dem Google Kalender, Google Drive und anderen Quellen zusammenfassen.



Mit dem Google-Portfolio lassen sich viele organisatorische Dinge des Alltags erledigen – von E-Mails über Termine und Aufgaben bis zu Dokumenten und Nachrichten ist seit vielen Jahren alles unter einem Dach verfügbar. Jetzt werden alle diese Dienste erstmals für ein neues Produkt zusammengeführt: Die neue Plattform Google Labs CC soll die wichtigsten Informationen und anstehenden Aufgaben für den Tag übersichtlich zusammenfassen sowie Erinnerungen enthalten.

Der Aufbau könnte kaum einfacher sein: CC ist praktisch eine Startseite, die sich in drei Bereiche gliedert: „Top of mind“ für die anstehenden Aufgaben inklusive einer Prognose für die Dauer. Im zweiten Teil „FYI“ gibt es wichtige Informationen wie etwa anstehende Aufgaben und Termine, Infos aus Newslettern und mehr. Im dritten Teil „On your calendar“ stehen dann die manuell eingetragenen Termine für den heutigen Tag inklusive aller Details.

Es ist also eine schnelle Übersicht über alles, was am heutigen Tag wichtig ist oder noch wichtig wird. Die Daten werden von CC aus Diensten wie GMail, dem Google Kalender oder auch Google Drive zusammengetragen. Mit einem Klick gelangt ihr zu den Details und könnt die Aufgaben direkt erledigen bzw. mehr Informationen einholen. Das ist praktisch und sicherlich ein guter Einstieg in den Tag, so wie man es sich seit langer Zeit vorgestellt hätte und bisher nur mit externen Apps bekommen hat.

Der Wermutstropfen ist allerdings, dass das neue Produkt aktuell nur im Rahmen von Google Labs und auch nur nach Einladung zur Verfügung steht. Jeder kann sich auf die Warteliste eintragen, Abonnenten von Google One AI Premium oder Ultra werden allerdings bevorzugt. Ein interessantes Detail, weil die Ankündigung tatsächlich ohne das Wörtchen „Gemini“ auskommt – was beim aktuellen Google nicht ganz selbstverständlich ist.

