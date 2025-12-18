Pixel-Smartphones: Helligkeit der Taschenlampe lässt sich jetzt anpassen – neue Funktion in Android 16 QPR3

Bei allen Pixel-Smartphones ist eine LED auf der Rückseite verbaut, so wie das bei praktisch allen Smartphones der Fall ist. Diese wird nicht nur als Kamerablitz verwendet, sondern kommt vermutlich noch sehr viel häufiger als Taschenlampe zum Einsatz. Mit der heute veröffentlichten Android 16 QPR3 Beta lässt sich jetzt die Helligkeit dieser Taschenlampe erstmals anpassen.



Google hat heute Nacht die Android 16 QPR3 Beta 1 veröffentlicht, die eine Reihe von Neuerungen auf die Pixel-Smartphones bringt. Wir haben bereits über die ersten Verbesserungen berichtet, wie etwa die Möglichkeit zum Entfernen des ‚auf einen Blick‘-Widget vom Pixel Launcher und jetzt zeigt sich die nächste Neuerung. Diese ermöglicht es allen Pixel-Nutzern, die Helligkeit der Kamera-LED anpassen und somit die Taschenlampe mehr oder weniger konfigurieren zu können.

Bisher war es auf den Pixel-Smartphones und auch im Standard-Android so, dass die Taschenlampe nur EIN oder AUS kannte. Grundsätzlich wird es bei dem Schalter bleiben, doch dieser wird in den Schnelleinstellungen von Android 16 QPR3 erweitert: Ein langer Tap öffnet ein Overlay, in dem durch einen schicken Schieberegler die Helligkeit der Taschenlampe festgelegt werden kann. Der Regler ist dabei vermutlich nicht ganz zufällig von der iOS-Umsetzung inspiriert.

Die Anpassung der Helligkeit erfolgt stufenlos, wobei die meisten Nutzer aber vermutlich ohnehin nur zwischen Hell, wenig Hell oder Mittelhell wechseln würde. Eine echte Prozentskala wäre für diese Lampe sicherlich nicht notwendig. Allerdings ist es so, dass die dunkelste Variante nicht für das Ausschalten der Taschenlampe sorgt – was vielleicht sinnvoll wäre – sondern eben nur für die geringste Helligkeitsstufe.

Diese neue Funktion hat sich schon vor einigen Wochen in der Android Canary gezeigt und ist jetzt ein Teil der Android 16 QPR3 Beta. Grundsätzlich funktioniert das wohl mit allen kompatiblen Pixel-Smartphones und sollte, je nach Umsetzung der Hersteller, auch mit anderen Geräten funktionieren. Apple-Nutzer sind diese Funktion schon seit längerer Zeit gewohnt und haben auf dem iPhone wohl auch die Möglichkeit, die Größe des Lichtkegels anzupassen – was zusätzliche Hardware erfordert und daher auf Android-Smartphones nicht per Software nachgerüstet werden kann.

» Pixel Launcher: Das ‚auf einen Blick‘-Widget lässt sich jetzt ausblenden – neue Funktion mit Android 16 QPR3

» Pixel Knallerpreise: Hohe Rabatte im Google Store auf Pixel 10, Pixel 9(a), Pixel Watch, Buds, Pixelsnap & mehr

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-22 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.