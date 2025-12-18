And the Oscar goes to… YouTube! Google sichert sich weltweit exklusives Übertragungsrecht der Verleihung

Googles Videoplattform YouTube hat in der Vergangenheit immer wieder Lizenzvereinbarungen abgeschlossen, die der Plattform exklusive Inhalte zusichern. Jetzt hat man, gemessen an der Bedeutung des Inhalts, einen der wohl wichtigsten Deals der letzten Jahre abgeschlossen: Ab 2029 wird YouTube die Oscar-Verleihung exklusiv und kostenlos auf der eigenen Videoplattform übertragen.



Der US-Medienmarkt ist seit einiger Zeit stark in Bewegung und dürfte sich in absehbarer Zukunft deutlich verändern – Stichwort Warner Brothers, Netflix, Paramount. Google hat sich, obwohl man mit YouTube und Google TV zu den wichtigsten Plattformbetreibern gehört, bisher aus dem Ganzen herausgehalten und wird das vielleicht auch in Zukunft tun. Doch jetzt hat man einen Deal an Land ziehen können, der zumindest von seiner Bedeutung her ein enormes Ausmaß hat.

YouTube wird ab 2029 bis mindestens 2033 die Oscar-Verleihung exklusiv übertragen. Google hat sich die Rechte gesichert und will das gesamte Rahmenprogramm und die Verleihung weltweit kostenlos streamen. Bis 2028 liegen die Rechte noch bei der Disney-Tochter ABC, das die Verleihung für ganze 40 Jahre übertragen hat. Die weltweite exklusive Übertragung bei YouTube bedeutet wohl, dass die Oscars auch hierzulande aus der TV-Übertragung verschwinden. YouTube hat die Verleihung schon in den letzten Jahren parallel zum TV übertragen, aber jetzt hat man die Exklusivrechte.

Das dürfte auch bedeuten, dass YouTube für das Rahmenprogramm verantwortlich ist. Wird man eigene Shows auf die Beine stellen? Eigene Interviews auf dem roten Teppich führen? Bis 2029 kann noch viel passieren, doch aus heutiger Sicht ist das sicherlich ein Novum. Der Höhepunkt der Oscar-Verleihung dauert zwar nur wenige Stunden und dürfte in puncto Werbeeinnahmen für YouTube nicht ganz so bedeutsam sein, doch bei diesem Deal geht es wohl vor allem um eines: Prestige und Aufmerksamkeit.

Viele Filmemacher träumen vom Oscar und wenn schon alle Produktionen bei Netflix, Amazon und Apple landen, dann kann Google immerhin mit den Medienrechten dieses großen Ziels glänzen. Gut möglich, dass das der Anstoß für einen geplanten größeren Einstieg in den Medienmarkt ist, den man bisher außerhalb von YouTube und Google TV nur sehr zögerlich angegangen ist.

