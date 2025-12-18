Pixel Launcher: Das ‚auf einen Blick‘-Widget lässt sich jetzt ausblenden – neue Funktion mit Android 16 QPR3

Google hat heute Nacht die Android 16 QPR3 Beta veröffentlicht, die einen Schwung an kleineren Neuerungen im Gepäck hat, aber auch größere Brocken mitbringen könnte – zumindest aus Sicht der Nutzer. Jetzt zeigt sich eine Veränderung, auf die viele Nutzer des Pixel Launcher schon seit langer Zeit gewartet haben: Das ‚auf einen Blick‘-Widget lässt sich ausblenden.



Der Pixel Launcher ist nicht unbedingt dafür bekannt, sehr flexibel zu sein – vor allem, wenn es um die Einbindung der Google-Dienste geht. Die Google-Suchleiste sowie das ‚auf einen Blick‘-Widget sind seit jeher ein fester Bestandteil des Homescreens und lassen sich nicht entfernen. Mutmaßlich wird sich das für die Google-Suchleiste niemals ändern, doch beim Widget zeigt man sich jetzt offenbar verhandlungsbereit und gibt den Nutzern eine entsprechende Möglichkeit.

In der heute Nacht veröffentlichten ersten Beta von Android 16 QPR3 haben die Nutzer jetzt die Möglichkeit, das Widget zweistufig abzuschalten. Es lässt sich festlegen, ob das Widget auf dem Homescreen gezeigt werden soll oder nicht. Ist diese Funktion aktiviert – was standardmäßig der Fall ist – ändert sich nichts. Wird die Option deaktiviert, ist das Widget nicht mehr auf dem Homescreen zu sehen und verbleibt einzig auf dem Sperrbildschirm.

Aber auch auf dem Sperrbildschirm lässt sich das Widget durch eine Option zur Nutzung der Funktion abschalten. Sind beide Schalter deaktiviert, ist das Widget vollkommen verschwunden. Eine gute Nachricht für alle Nutzer, die die darin gezeigten Informationen nicht benötigen. In den meisten Fällen beschränkt es sich ohnehin auf Uhrzeit/Datum und das Wetter, was vielleicht meist an anderer Stelle genutzt wird.

Es ist anzunehmen, dass es diese Optionen ab März 2026 in die finale Version von Android 16 QPR3 schaffen werden – vielleicht dann in einem Paket mit einem Pixel Feature Drop mit größeren Launcher-Anpassungsmöglichkeiten. Die Umsetzung in der Beta kann als erster Schritt betrachtet werden.

