Gemini 3 Flash: Google startet neues KI-Modell für alle Nutzer – starke Leistung für die nächste KI-Ära (Video)

Die Entwicklung von Googles KI-Modell geht rasant weiter und startet jetzt für viele Nutzer in die nächste Generation: Jetzt hat man den Start von Gemini 3 Flash angekündigt, das eine schlanke – aber enorm starke – Variante des KI-Modells für alle Nutzer zugänglich machen soll. Genau einen Monat nach dem Start des Pro-Modells soll die deutlich verbesserte Logik und Leistung jetzt allen Nutzern zur Verfügung stehen.



Google hat vor genau einem Monat das neue Gemini 3 Pro veröffentlicht, das laut den Gemini 3 Benchmarks eine enorme Power im Vergleich zur Konkurrenz und auch den eigenen Vorgängern bietet. Das Pro-Modell ist allerdings nur für zahlende Abonnenten zugänglich, sodass viele Nutzer bisher noch nicht in den Genuss der dritten Generation gekommen sind – das ändert sich jetzt.

Gestern Abend hat man damit begonnen, das neue Gemini 3 Flash sowohl für Entwickler als auch für Endnutzer in der App zugänglich zu machen. Der Rollout kann noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, doch wenn es bei euch angekommen ist, könnt ihr es in der Modellauswahl verwenden bzw. es sollte standardmäßig zu diesem gewechselt werden. Google setzt unter anderem in der neuen KI-Websuche auf Gemini 3.

Wirklich greifbare Vorteile und Neuerungen bringt Gemini 3 Flash nicht, doch wer den KI-ChatBot häufiger einsetzt, könnte passendere Antworten bemerken, ein besseres Verständnis, ein größeres Kontextfenster und insgesamt eine qualitative Verbesserung. Laut Google ist das kostenlose Gemini 3 Flash dem kostenpflichtigen Vorgänger Gemini 2.5 Pro überlegen. Schaut euch bei Interesse die Benchmarks des neuen Modells an.

Für Endnutzer wird es spannend, wenn es funktionelle Verbesserungen in den angebundenen Apps gibt, die auf den Stärken des neuen Modells basieren. Auch das wird vermutlich nicht mehr lange auf sich warten lassen.

