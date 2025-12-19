Pixel-Smartphones: Die neue Navigationsleiste startet – Android 16 bringt den Samsung-Modus (Screenshots)

Viele Pixel-Nutzer dürften ihre Smartphones hauptsächlich mit Gesten steuern, die schon vor einigen Jahren die klassische Button-Navigation in Android ersetzt haben. Doch die klassische Navigation ist auch auf den Pixel-Smartphones nach wie vor vorhanden und erhält jetzt ein praktisches Update für Umsteiger: Ab Android 16 QPR3 lässt sich die Reihenfolge in den Samsung-Modus umschalten.



Google hat gestern das neue Android 16 QPR3 veröffentlicht, das eine Reihe von Neuerungen im Gepäck hat, die sich zum größten Teil schon vorab in Teardowns der Canary-Version gezeigt haben. Das gilt auch für den neuesten Clou, der jetzt in der ersten QPR3 Beta 1 enthalten ist und sicherlich für einige Nutzer sehr praktisch sein wird – vor allem wenn man häufiger zwischen einem Pixel und einem Samsung oder einem anderen Gerät wechselt. Denn es gibt einen entscheidenden Unterschied.

Die klassische Android Button-Navigation ist zwischen Pixel und Samsung gespiegelt. Während Samsung auf die drei buttons RECENT, HOME und ZURÜCK setzt, ist es bei Google Pixel ZURÜCK, HOME, RECENT. Hauptsächlich geht es darum, dass sich der Zurück-Button bei den Samsung-Geräten auf der anderen Seite befindet als auf den Pixel-Smartphones. Gerade beim Smartphone-Wechsel kann das das Muskelgedächtnis im Alltag schon ordentlich herausfordern.

Mit Android 16 QPR3 Beta 1 zieht jetzt endlich die Möglichkeit ein, die Reihenfolge der Buttons in den Einstellungen festzulegen. Das ist recht einfach umgesetzt, wie ihr den obigen Screenshots entnehmen könnt. Die Auswahl ist möglich, wenn die klassische Button-Navigation aktiviert ist, weitere Varianten gibt es natürlich nicht. Der Wechsel erfolgt sofort und erfordert keinen Neustart. Einen Wechsel des bisher auf Pixel genutzten Standards gibt es ebenfalls nicht.

Es hat lange gedauert, aber jetzt ist die Funktion endlich sichtbar und dürfte ab März in der finalen Version von Android 16 für Pixel und hoffentlich spätestens mit Android 17 auch für alle anderen Smartphone-Nutzer einziehen. Samsung selbst bietet diese Möglichkeit für Umsteiger von anderen Marken schon seit vielen Jahren an. Google geht damit erneut einen Schritt, um den Smartphone-Wechsel zu erleichtern.

» Android & iOS: Google und Apple arbeiten gemeinsam an einfachem Smartphone-Wechsel

» Pixel Launcher: Das ‚auf einen Blick‘-Widget lässt sich jetzt ausblenden – neue Funktion mit Android 16 QPR3

Letzte Aktualisierung am 2025-12-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.