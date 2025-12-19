Android: Neue Google System Updates sind da – diese Neuerungen kommen auf Smartphones und Tablets

Der Dezember hat seinen Zenit überschritten, bald ist Weihnachten und wie erwartet hat Google jetzt die dritte Runde der Google System Update veröffentlicht. Auch in dieser Ausgabe gibt es wieder eine Reihe von Neuerungen für Smartphone, Tablets und andere Geräte. Der weitgehend modulare Aufbau des Android-Betriebssystems macht es möglich, dass Google mehrmals pro Monat Verbesserungen ankündigen und einzeln in mehreren Wellen ausrollen kann.



Bei den Google System Updates handelt es sich um eine noch junge Linie von Updates, die aus Betriebssystem-Komponenten besteht, die direkt über den Play Store aktualisiert werden können. Zuvor war das unter der internen Bezeichnung „Project Mainline“ bekannt und die Änderungen wurden nur in Ausnahmefällen öffentlich kommuniziert. Doch mit neuem Namen wurde auch die Transparenz gesteigert und es gibt mehrmals monatlich detaillierte Informationen zu den Verbesserungen. Wer möchte, kann die Google System Updates aktivieren oder deaktivieren.

Die Google System Updates sind übrigens unabhängig von den Google Play Services Updates und den Updates über den Google Play Store. Während sich die System Updates tatsächlich auf das Betriebssystem selbst beziehen, sind die Play Services für den Aufsatz und das Framework verantwortlich. Der Google Play Store aktualisiert die vom Benutzer verwendeten Apps und ist damit in der obersten Ebene der dreistufigen Update-Pyramide. Dennoch beziehen sich die meisten Updates üblicherweise auf Verbesserungen rund um den Google Play Store und dessen Infrastruktur.

Hier nun die Updates für die dritte Runde im Dezember, die langsam etwas Schwung herein bringt und vieles Aktualisierungen mitbringt. Es gibt Updates für den Google Play Store, die Kontoverwaltung, die Systemverwaltung, für Wallet, die Geräteverbindungen sowie die Google Play Dienste auf den Smartphones. In der folgenden Auflistung seht ihr alle Neuerungen der letzten Tage, wobei sich die neuesten Einträge am Anfang der Liste befinden.









Google System Updates im Dezember 2025:

Google Play-Dienste, Version 25.49 (15.12.2025) Entwicklerdienste [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen für die Kontoverwaltung in ihren Apps. Geräteverbindung [Smartphone] Mit dieser Funktion können Sie Aufforderungen erhalten, über die Sie Zugriffsberechtigungen für Geräte in der Nähe erteilen können. Google Play Store, Version 49.3 (15.12.2025) [Smartphone] Mit „Play fragen“ ist jetzt eine verbesserte Chatoberfläche verfügbar, über die Sie mit dem Google Play Store sprechen können wie mit einem persönlichen Assistenten.

[Smartphone] Sie können jetzt die Einstellungen für die Personalisierung und Datenerhebung direkt in Google Play anpassen. Sie legen fest, welche Daten im Google Play-Verlauf Ihres Google-Kontos gespeichert werden und wie Google Play diese Daten zur Personalisierung verwendet. Sie finden alle Einstellungen über das Google Play-Menü.

[Smartphone] Mit diesem Update werden im Google Play Store personalisierte Inhalte aus Ihren installierten Reise-Apps angezeigt. Google Play-Dienste, Version 25.48 (8.12.2025) Kontoverwaltung [Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen für die Kontoverwaltung in ihren Apps.

[Smartphone, Wear] Die Designs für die Benutzeroberfläche von Funktionen im Zusammenhang mit der Elternaufsicht wurden überarbeitet. Systemverwaltung [Smartphone] Mit diesem Update werden Details zu den Open-Source-Lizenzen für Pixel Audio-Dienste in GMS Core hinzugefügt. Wallet [Smartphone] Mit diesem Update wird ein zusätzliches UI-Layout bereitgestellt, das für persönliche Präsentationen optimiert ist.

[Smartphone] Neue Funktionen für Entwickler von Google- und Drittanbieter-Apps zur Unterstützung von Prozessen im Zusammenhang mit dem digitalen Wallet und Zahlungen in ihren Apps. Google Play Store, Version 49.2 (8.12.2025) [Smartphone] Durch Updates des Benachrichtigungscenters lassen sich Benachrichtigungen besser personalisieren und organisieren.

[Smartphone] Anhand eines neuen „Verifiziert“-Symbols können Nutzer in Indien jetzt ganz einfach Makler-Apps erkennen, die bei der indischen Regulierungsbehörde für den Wertpapier- und Rohstoffmarkt (Securities and Exchange Board of India, SEBI) registriert sind.

[Smartphone] Durch dieses Update wird die Größe von Dialogfeldern im Google Play Store an Google Material 3 angepasst. Google Play-Dienste, Version 25.47 (01.12.2025) [Smartphone] Updates bei den Systemverwaltungsdiensten zur Verbesserung der Geräteleistung und ‑stabilität. Google Play Store, Version 49.1 (1.12.2025) [Smartphone] Neue Warnungen für Apps, die die Play Protect-Überprüfung nicht bestanden haben.

[Smartphone] Sie finden jetzt im Google Play Store neue Empfehlungen für Inhalte zum Lesen, Hören oder Ansehen.

» Android Feature Drop: Diese neuen Funktionen werden jetzt für viele Smartphone-Nutzer ausgerollt (Galerie)

» Android Show: Google lädt zum großen XR-Event; Neues zu Android XR, Glasses, Headsets und Gemini (Video)

[Google Support]

Letzte Aktualisierung am 2025-12-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.