Gemini: Nano Banana lässt euch jetzt zeichnen – neue KI-Bildbearbeitung kommt ohne Prompt aus (Galerie)

Google hat den Bereich der Bildbearbeitung mit Tools wie Gemini Nano Banana so einfach und mächtig wie nie zuvor gemacht – und jetzt will man die Zugänglichkeit noch einmal erleichtern: Eine in diesen Tagen ausgerollte Version ermöglicht es, direkt auf einem Bild zu zeichnen und die Änderungen ganz ohne Prompt vornehmen zu lassen. Es lassen sich Dinge verändern, hinzufügen oder auch entfernen.



Zuletzt hat Google den Funktionsumfang von Gemini Nano Banana umfangreich ausgebaut, sodass sowohl der alltägliche als auch professionelle Einsatz in vielen Produkten möglich ist. Die Nutzung ist denkbar einfach: Bild hochladen, den Wunsch in Textform als Prompt eingeben und nach wenigen Sekunden erhaltet ihr das Ergebnis. Dabei gilt seit jeher die Regel, dass mit detailliertem Prompt die Wahrscheinlichkeit für ein subjektiv optimales Ergebnis steigt.

Jetzt will man die Zugänglichkeit weiter vereinfachen und rollt eine neue Funktion für Nano Banana in der Gemini-App aus: Ab sofort müssen Nutzer nicht mehr zwingend einen Prompt eingeben oder sprechen, sondern können einfach den Zeichenstift schwingen und den Wunsch somit auf kreative Weise äußern. Das basiert auf einer ganzen Reihe von Google-Technologien, die man im Laufe der Jahre ausprobiert hat und auch hier im Blog immer wieder vorgestellt wurden.

Bilder per Zeichnung bearbeiten

Nach dem Upload eines Bildes könnt ihr jetzt in der Gemini-App auf dieses Tippen und kommt in eine sehr simple Bildbearbeitung mit Stift, Farben und Text. Nutzt jetzt einfach den Stift, um eine Veränderung vorzunehmen, die von Nano Banana registriert und umgesetzt werden soll. Um der KI vielleicht etwas auf die Sprünge zu helfen, kann per Textfeld ein Hinweis auf die gewünschte Änderung gegeben werden.









Auf obigen Beispielbildern könnt ihr sehen, wie eine solche Bearbeitung aussehen kann. Es reicht aus, ein Element einzukreisen, um es zu entfernen. Ihr könnt es aber auch durchstreichen oder es lassen sich auch einzelne Elemente zeichnen, die von Nano Banana erkannt und in das Bild eingefügt werden. Viel einfacher kann man das wirklich nicht mehr machen, sodass dies von Gemini sicherlich zukünftig weiter ausgebaut wird.

Die neue Funktion sollte bereits bei den meisten Nutzern angekommen sein, probiert es doch einfach einmal aus. Nutzbar ist es sowohl in den Smartphone-Apps als auch in der Webversion.

