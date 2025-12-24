Google One Aktion: 50 Prozent Rabatt auf Jahresabos – weihnachtliche Aktion für viele US-Nutzer gestartet

Google ist mit der Abo-Plattform Google One seit längerer Zeit sehr erfolgreich, konnte in diesem Jahr viele Millionen Nutzer von den Vorzügen überzeugen und will mit großem Schwung in das neue Jahr starten: Nur für wenige Tage erhalten viele US-Nutzer 50 Prozent Rabatt auf das Jahresabo der großen Kontingente und können je nach Paket sehr viel Geld sparen. Das könnte auch hierzulande interessant werden.



Google hat ein schönes Weihnachtsgeschenk für alle Abonnenten oder potenziell Interessierten von Google One: Nur für wenige Tage bietet man jetzt ganze 50 Prozent Rabatt auf viele Abos, wenn diese gleich für ein ganzes Jahr abgeschlossen werden. Das gilt sowohl für die Standardpakete von 100 bis 200 Gigabyte, für die Premium-Pakete ab 2 Terabyte, aber auch für die Google AI-Pakete mit sehr viel Speicherplatz und umfangreichem Gemini-Zugriff.

Der Rabatt in Höhe von 50 Prozent greift nur bis einschließlich 31. Dezember, es ist also nur eine Woche Zeit, um an dieser Aktion teilzunehmen. Anschließend wird das ausgewählte Abo für ein ganzes Jahr abgeschlossen, sodass die Ersparnis praktisch für das gesamte Jahr 2026 mitgenommen wird. Google beschreibt die Aktion mit „Capture every moment of the new year“. Gut möglich, dass im nächsten Jahr eine Reihe von Dingen geplant sind, für die ein solch großes Abo förderlich wäre.

Aktuell gilt diese Aktion nur für US-Nutzer, doch prinzipiell spricht eigentlich nichts dagegen, dass man diese Aktion auch hierzulande anbieten könnte. Haltet einfach Ausschau bei Google One oder vielleicht auch in eurem Posteingang. Sollte die Aktion hierzulande starten, werden wir euch natürlich zeitnah hier im Blog informieren.

