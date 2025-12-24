Google Santa Tracker: Hier könnt ihr Santa und Co auf Wimmelbildern suchen – verkürzt euch die Wartezeit

Heute ist Heiligabend, der Weihnachtsmann macht sich langsam auf den Weg und liefert die ersten Geschenke aus. Bis er hierzulande ankommt, dauert es noch ein paar Stunden – also verkürzen wir uns die Wartezeit. Google bietet im Rahmen des Santa Tracker jetzt eine Reihe von Wimmelbildern, die für Jung und Alt interessant sind. Es gibt viel auf den sehenswerten Wimmelbildern zu entdecken!



Wimmelbilder sind ein absoluter Klassiker zu Weihnachten, können in jeder Altersklasse begeistern und verkürzen an Heiligabend die Wartezeit auf das Eintreffen des Weihnachtsmannes. Das weiß man natürlich auch beim Google Santa Tracker und bietet daher eine eigene Edition an, bei der sich die Grafiker sehr viel Mühe gegeben haben. Auf den wirklich sehenswerten Bildern gibt es wuselige Szenerien, in denen ihr den Weihnachtsmann, Mrs. Claus, den Lebkuchenmann, Rudolf, einen Pinguin und andere Figuren finden müsst.

Es stehen vier Wimmelbilder zur Wahl, die sich thematisch recht deutlich voneinander unterscheiden, aber natürlich das klassische Prinzip mitbringen: Es gibt langen Suchspaß, vieles zu entdecken und es dreht sich alles um das Thema Weihnachten. Auf einem Bild durchsucht ihr ein weihnachtliches Museum, auf einem anderen ein Weihnachtslabor, aber ihr könnt den Weihnachtsmann und Gefolge auch in den Bergen oder gar nach der Auslieferung der Geschenke am Strand antreffen.

Insgesamt sehr schöne Bilder, mit denen ihr vielleicht auch den Kleinsten die Zeit bis zum Eintreffen von Santa Claus etwas verkürzen und somit angenehmer gestalten könnt. Schaut doch einfach mal vorbei und nutzt es als kleines Spielchen für den Nachmittag – sicherlich je nach Situation auch gut als Familienspiel geeignet. Natürlich vollkommen kostenlos.

Solltet ihr einmal nicht weiter wissen, könnt ihr euch für jede einzelne zu suchende Figur einen Hinweis geben lassen. Dieser zeigt euch den ungefähren Bildausschnitt, in dem sich die gesuchten Motive verstecken. Wer lieber selbst sucht, kann auch die Lupen-Funktion verwenden und das Bild soweit vergrößern, bis jedes Detail deutlich sichtbar wird.

» Google Santa Tracker – Such den Weihnachtsmann