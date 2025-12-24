Spät dran zu Weihnachten? Hier findet ihr viele digitale Geschenke – Gutscheine, Abos, Apps, Spiele und mehr

Heute ist Weihnachten! Wer am Heiligabend noch auf der Suche nach Geschenken ist, muss sich entweder sehr schnell in die Innenstadt drängen oder bequem auf eine immer beliebtere Geschenkform setzen: Bei Amazon findet ihr heute noch viele Digitale Geschenke und Gutscheine für die letzte Minute, mit denen ihr euren spontan kommenden Liebsten eine Freude machen könnt. Schaut doch zur Inspiration einmal vorbei.



In der Vorweihnachtszeit gab es viele Gelegenheiten und Rabatt-Aktionen für Geschenke. Was am Black Friday begann, sich über die Weihnachts-Aktionen fortsetzte und in den Last Minute-Angeboten gipfelte ist am 24. Dezember zumindest aus Onlineshoppinig-Sicht endgültig vorüber. Werdet ihr dann spontan zu einer Weihnachtsfeier eingeladen oder es kündigen sich überraschende Gäste an, könnte es schwer werden. Aber vielleicht braucht ihr noch ein i-Tüpfelchen für bereits vorhandene Geschenke.

Bei Amazon findet ihr jetzt viele Digitale Geschenke und Gutscheine, die spontan gekauft und eingesetzt werden können. Schaut da einfach mal vorbei, ob ihr den zu Beschenkenden eine Freude machen könnt. Es gibt Netflix-Gutscheine, Microsoft-Gutscheine, Guthabenkarten für den Apple App Store oder auch die beliebten Amazon-Geschenkgutscheine. Aber auch digitale Abos für NordVPN oder gar Steuererklärungs-Software in Aktion sind gelistet.

Möchtet ihr eher etwas Ausgewählteres haben, könnt ihr aber auch selbst Inhalte auswählen. Wie wäre es mit Download-Codes für Spiele, Computer-Software, für Kindle-Bücher und Ähnliches? Das macht die Sache trotz digitaler Variante noch etwas persönlicher. Und so könnt ihr wirklich bis zur letzten Sekunde nach Geschenken suchen, um nicht mit leeren Händen dazustehen. Schaut doch mal vorbei, ob ihr etwas findet.

» Hier geht es zu den Digitalen Geschenken bei Amazon

