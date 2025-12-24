Google Maps Santa Tracker 2025: Hier könnt ihr den Weihnachtsmann auf seinem Weg um die Welt verfolgen

Es ist Heiligabend! Der Weihnachtsmann schwingt sich heute wieder auf seinen Schlitten und beginnt seine spendierfreudige Reise um die Welt. Anlässlich dessen verwandelt sich auch in diesem Jahr wieder der Google Santa Tracker in seine namensgebende Variante und gibt euch die Möglichkeit, den Weg des Weihnachtsmanns um die Welt zu verfolgen. Für viele mittlerweile eine Weihnachtstradition.



Google betreibt seit mittlerweile 21 Jahren den Santa Tracker, der am Heiligabend seiner eigentlichen Bestimmung und namensgebenden Funktion gerecht wird: In den letzten 24 Tagen hatten wir einen Google-Adventskalender mit vielen Überraschungen, der sich wirklich in jedem Jahr sehen lassen kann. Dort findet ihr viele Spiele, lernenswerte Inhalte oder auch Zeitvertreibe wie etwa das Santa Tracker Wimmelbild, mit dem ihr euch heute die Wartezeit bis zum Eintreffen des Weihnachtsmanns verkürzen könnt.

In unseren Längen wird der Weihnachtsmann noch ein paar Stunden bis zum Eintreffen benötigen, doch auf der anderen Seite der Erde hat er sich bereits auf den Schlitten geschwungen und beginnt in Kürze damit, die ersten Menschen zu bescheren. Im Google Santa Tracker seht ihr jetzt eine große Weltkarte, die sowohl die aktuelle Positions des Weihnachtsmanns als auch seine bereits zurückgelegte Trecke zeigt. Dabei nimmt er auch immer wieder Fotos auf und zeigt sich in einigen Metropolen und größeren Orten mit seinen Helferlein. Der Tracker ist also auch eine gute Gelegenheit, andere Teile der Welt kennenzulernen.

An jeder Station gibt es einen kurzen Countdown bis zum Eintreffen am m nächsten Ziel. Direkt darunter seht ihr eine Live-Anzeige mit Countdown. Dieser zeigt, wann der Weihnachtsmann an eurem Standort ankommen wird, wie lange dies noch dauern wird und einiges mehr. Außerdem gibt es einen Zähler, der die Anzahl der bereits ausgelieferten Geschenke zeigt. Für interessierte Statistik-Freunde gibt es zusätzlich eine Anzeige über die bereits zurückgelegten Kilometer und das aktuelle Wetter an seiner Position.









Santa Tracker Livestream

Der Weg des Weihnachtsmanns kann sowohl im Browser als auch mit der damals verfügbaren Smartphone-App verfolgt werden. Leider bietet Google sie schon seit längerer Zeit nicht mehr an, doch wer sie noch installiert hat, kann sie nach wie vor verwenden. Die mobile Version tut es aber auch. Wer möchte, kann den Weg zusätzlich per Google Cast auf den Fernseher übertragen und die Ankunft gemeinsam mit der Familie herbeisehnen. Solltet ihr die Android-App nicht installiert haben, müsst ihr die mobile Webversion verwenden oder schaut euch obigen Livestream an.

Santa Tracker bei Google Maps

Der Weg des Weihnachtsmannes könnte auch in diesem Jahr zusätzlich bei Google Maps sichtbar sein – was aber nicht sicher ist. Dazu müsst ihr einfach nur die Standortfreigabe öffnen und werdet den Weihnachtsmann höchstpersönlich als Freund sehen, der den Standort freigibt. Diesen dann einfach auswählen und schon flitzt Santa Claus mit seinem Überschall-Rentierschlitten über die Karten von Google Maps.

