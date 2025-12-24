Google Santa Tracker: Weihnachtsmann-Selfie – hier könnt ihr Santa Claus frisieren, stylen und dekorieren

In diesen Stunden macht sich der Weihnachtsmann auf den Weg rund um die Welt, um die über das Jahr eingepackten Geschenke zu verteilen. Auch wenn viele Santa Claus vielleicht nicht persönlich zu Gesicht bekommen werden, macht er sich noch schön und besucht ein letztes Mal vor dem Abflug den Friseur. Mit dem Google Santa Tracker – Weihnachtsmann-Selfie könnt ihr Santa Claus persönlich dekorieren und das geschaffene Kunstwerk teilen.



Im Rahmen des Google Santa Tracker gibt es ein interessantes Spiel, das die Wartezeit auf Santa Claus mit etwas Spaß verkürzen kann. Im Spiel „Weihnachtsmann-Selfie“ könnt ihr für den Weihnachtsmann Friseur spielen und dabei viele Werkzeuge schwingen. Sowohl der Bart als auch seine Haare auf dem Kopf lassen sich einfärben, mit Schleifchen versehen und in anderer Form dekorieren. Dabei sind eurer Fantasie kaum Grenzen gesetzt, wie ihr auf meinem Kunstwerk sehen könnt.

Aber der Weihnachtsmann lässt sich nicht nur verzieren, sondern ihr könnt auch in anderen Formen tätig werden. Denn die Haare lassen sich wässern und anschließend föhnen, wobei der Bart in alle Richtungen fliegen kann. Für den letzten Schliff steht gar ein Parfüm zur Wahl, das zwar keine optischen Auswirkungen hat, aber man will eben auch gut duften, wenn man innerhalb einer Nacht mehrere Milliarden Menschen besuchen muss.

Darf es etwas wilder sein, könnt ihr auch den Rasierer schwingen. Stutzt den Bart, die Haare oder auch die Koteletten. Soll es eine glatte Angelegenheit werden, könnt ihr den Weihnachtsmann gar vollständig von seiner Bartpracht befreien. Seid ihr mit dem Gesamtkunstwerk zufrieden, lässt es sich speichern und per Link mit anderen Nutzern teilen. Ein wirklich nett gemachter Zeitvertreib, der schön gestaltet ist und auch mit kleinen Extras wie Cursor-Verfolgung und Ähnlichem punktet.

