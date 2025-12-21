Google Maps Santa Tracker 2025: Hier könnt ihr den Weihnachtsmann auf seinem Weg um die Welt verfolgen

Es ist das letzte Wochenende vor Weihnachten, nur noch drei Tage bis Heiligabend. Der Weihnachtsmann wird sich in gut 70 Stunden in ersten Teilen der Welt auf seinen Schlitten schwingen und damit beginnen, rund um die Welt Geschenke zu verteilen. Pünktlich zum Weihnachtsfest verwandelt sich Googles Adventskalender Santa Tracker in seine ursprüngliche Bestimmung und zeigt den Weg des Weihnachtsmannes rund um die Welt – auch in diesem Jahr könnte sich der Weg bei Google Maps verfolgen lassen.



Schon seit dem Jahr 2004 betreibt Google den Santa Tracker, der in seiner ursprünglichen Form nur die namensgebende Funktion hatte – nämlich den Weihnachtsmann zu verfolgen und seine aktuelle Position auf der Weltkarte anzuzeigen. Diese Funktion ist noch immer vorhanden, rückt aber zumindest in den ersten vier Wochen in den Hintergrund. Denn in der Vorweihnachtszeit ist das Portal ein bunter Adventskalender mit vielen Überraschungen, der sowohl auf dem Smartphone als auch im Web zur Verfügung steht. Ab heute verwandelt er sich nun wieder zurück in seine eigentliche Bestimmung.

Hierzulande dauert es noch einige Stunden bis der Weihnachtsmann kommt, aber auf der anderen Seite der Erde war er bereits unterwegs und hat die ersten Menschen beschert. Im Santa Tracker seht ihr in Kürze eine große Weltkarte mit der aktuellen Position des Weihnachtsmanns und der bereits zurückgelegten Strecke. Von allen großen Orten lassen sich Fotos mit dem Weihnachtsmann und seinen vielen Helferlein sehen. So kann man die Gelegenheit auch gleich nutzen, um viele Teile der Welt kennenzulernen.

Auf der Karte gibt es jeweils einen kleinen Countdown mit dem nächsten Ziel. Direkt darunter gibt es auch noch eine Live-Anzeige mit Countdown, wann der Weihnachtsmann am aktuellen Standort des Nutzers ankommen wird, und wie lange dies noch dauern wird. Außerdem gibt es auch einen Zähler, der anzeigt, wie viele Geschenke bereits ausgeliefert worden sind. Für interessierte Statistik-Freunde gibt es zusätzlich eine Anzeige über die bereits zurückgelegten Kilometer und das aktuelle Wetter an seiner Position.









Santa Tracker Livestream

Der Weg des Weihnachtsmanns kann sowohl auf dem Smartphone in der App (falls ihr sie noch von damals installiert habt) als auch direkt im Browser auf der Santa Tracker-Website verfolgt werden. Wer möchte, kann den Weg zusätzlich via Google Cast mit der Übertragung auf den Fernseher legen und die Ankunft gemeinsam mit der Familie herbeisehnen. Solltet ihr die Android-App nicht installiert haben, müsst ihr die mobile Webversion verwenden.

Santa Tracker bei Google Maps

Der Weg des Weihnachtsmannes dürfte auch in diesem Jahr zusätzlich bei Google Maps sichtbar sein. Dazu müsst ihr einfach nur die Standortfreigabe öffnen und werdet den Weihnachtsmann höchstpersönlich als Freund sehen, der den Standort freigibt. Diesen dann einfach auswählen und schon flitzt Santa Claus mit seinem Überschall-Rentierschlitten über die Karten von Google Maps.

