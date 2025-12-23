Google Fotos: Neue Funktion zur Bearbeitung von RAW-Fotos startet – Download oder komprimiert bearbeiten

Die Fotoplattform Google Fotos hat schon seit längerer Zeit die Unterstützung für Bilder im RAW-Format an Bord. Diese können sowohl im Cloudspeicher abgelegt als auch verwaltet und heruntergeladen werden – mehr bisher aber auch nicht. Jetzt wird eine neue Funktion im Web eingeführt, mit der sich die RAW-Bilder entweder direkt in komprimierter Form bearbeiten oder für die externe Nutzung herunterladen lassen.



Google Fotos unterstützt schon seit langer Zeit Bilder im RAW-Format, die sich bekanntlich deutlich von den Standardaufnahmen in den üblichen Formaten unterscheiden – sowohl in puncto Qualität als auch Dateigröße sowie enthaltenen Meta-Informationen zur Bildbearbeitung. Die Bearbeitung von RAW-Fotos war in Google Fotos bisher nicht möglich und wird streng genommen wohl auch in Zukunft nicht sein, denn jetzt man Änderungen angekündigt.

Ab sofort ist es in der Webversion möglich, den Bearbeiten-Button für die RAW-Bilder zu drücken – allerdings wird nicht das geschehen, was man erwarten würde. Denn Google Fotos bietet nur zwei Möglichkeiten zur Auswahl:

Fotos mit Google Fotos bearbeiten: Das Foto wird automatisch in das JPEG-Format konvertiert und kann anschließend im gewohnten Google Fotos Editor bearbeitet werden.

Das Foto wird automatisch in das JPEG-Format konvertiert und kann anschließend im gewohnten Google Fotos Editor bearbeitet werden. RAW-Datei herunterladen: Die Originaldatei wird heruntergeladen, sodass diese mit einer externen App bearbeitet werden kann. Anschließend könntet ihr sie wieder hochladen, aber nicht ersetzen.

Die Fotoplattform ist also auch weiterhin nicht dazu in der Lage, RAW-Bilder zu bearbeiten. Stattdessen verweist man auf Tools wie Adobe Lightroom, Adobe Photoshop oder Photopea – allesamt Web-Apps mit einer solchen Möglichkeit. Das Update lässt vermuten, dass man bei Google Fotos auf absehbare Zeit nicht vorhat, selbst eine solche Bearbeitungsmöglichkeit anzubieten. Das muss natürlich nicht heißen, dass man das niemals einführen wird, doch vorerst konzentriert man sich eher auf andere Bereich der Medienbearbeitung, wie ihr den folgenden Artikeln entnehmen könnt.

