Gemini Update: Upgrade für Nano Banana, wichtige Infos zum Assistant-Aus, KI-Detektor und Smart Home

Die weihnachtliche Gemini-Woche geht zu Ende und hat uns zum Fast-Abschluss des Jahres noch einmal einige interessante Einblicke gebracht, wir haben euch ein neues Tool gezeigt und auch schon in die Zukunft geblickt. Tatsächlich soll Gemini sogar in Kühlschränken ankommen. Das und mehr erfahrt ihr wie gewohnt in unserem wöchentlichen Gemini Update, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.



Auch das Gemini-Team ist in der kurzen Weihnachtspause, aber dennoch hat es in den letzten Tagen noch einige Meldungen rund um das KI-Modell und dessen angebundener Produkte gegeben. Wir haben über einen neuen KI-Detektor berichtet, über das Upgrade für Gemini Nano Banana und natürlich über den Assistant-Ersatz berichtet. Außerdem berichten wir über die Samsung-Kühlschrankpläne. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.

Gemini-generiert oder nicht?

Gemini kann euch jetzt nach Upload eines Fotos verraten, ob dieses von der Google-KI generiert wurde oder nicht. Das Tool erkennt sowohl die Manipulation als auch die veränderten Bereiche und kann recht detailliert darüber berichten. Das kann sehr praktisch sein.

» Neues Gemini-Tool zeigt, ob Inhalte von der Google-KI generiert wurden

Gemini Nano Banana Upgrade

Gemini Nano Banana hat ein Upgrade erhalten, das die Bedienung des Tools deutlich vereinfachen soll. Damit wird es möglich, die zu verändernden Bereiche auf dem Bild einfach einzukreisen. Aber es können auch Objekte dadurch entfernt oder gar per Zeichnung neue hinzugefügt werden.

» Gemini Nano Banana lässt Nutzer jetzt zeichnen statt tippen









Gemini ersetzt Google Assistant

Gemini wird den Google Assistant ersetzen – das ist keine große Überraschung mehr. Überraschend ist hingegen, dass Google den Termin jetzt noch einmal verschoben hat. In den folgenden Artikeln verraten wir euch das neue Datum der Einstellung und zeigen außerdem, durch welche Gemini-Produkte dieser ersetzt wird.

» Datum für Google Assistant-Einstellung steht fest

» Gemini ersetzt Google Assistant – alle Infos

Gemini kommt in den Kühlschrank

Samsung will Gemini in Kühlschränke bringen. Das Kamerabild aus dem Inneren soll zukünftig über die Google-Server laufen und dort eine Auswertung ermöglichen. Dadurch sollen Besitzer wissen, was sich im Kühlschrank befindet und womöglich einige KI-Funktionen nutzen können.

» Samsung will Gemini in Kühlschrank-Kameras integrieren

