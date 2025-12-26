Pixel Update: Neues Pixel Upgrade Program, Pixel Superfans, Spekulation über Pixel Tablet 2 und Pixel Watch

Es geht eine weihnachtliche Pixel-Woche zu Ende, die uns zwar nicht ganz so viele Neuerungen gebracht hat, aber dafür eine Reihe interessanter Einblicke und Entwicklungen: Wir haben über die Pixel Superfans berichtet, natürlich über das Pixel Tablet 2, haben euch das Pixel Upgrade Program vorgestellt und noch einiges mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Es war noch einmal eine interessante Pixel-Woche, die in diesen Tagen zu Ende geht und das Jahr gut abgerundet hat: Wir haben über das Pixel Upgrade Program berichtet, haben euch alle Infos zu den Pixel Superfans zusammengefasst, spekulieren über das Pixel Tablet 2 und die Zukunft der Pixel Watch. Wie gewohnt war auch diesmal wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Das sind die Pixel Superfans

Google spendiert den Pixel Superfans einen Gutschein in Höhe von 50 Euro für den Google Store. Anlässlich dessen blicken wir noch einmal auf das erfolgreiche Programm zurück und zeigen euch, wie ihr darin möglicherweise Mitglied werden könnt. Es hat nur Vorteile und keine Kosten.

Kommt das Pixel Tablet 2?

Gut möglich, dass wir im nächsten Jahr endlich ein Pixel Tablet 2 erhalten. Die Wartezeit seit dem internen Neustart wäre angemessen und die Entwicklungen rund um Android im kommenden Jahr deuten darauf hin, dass sich dort etwas entwickeln könnte.

Pixel Watch in Gefahr?

Das Betriebssystem WearOS schwächelt und damit auch die Basis für die Pixel Watch. Sollte sich die Smartwatch als strategisch nicht mehr ganz so wichtig erweisen, könnte diese sowohl aufgrund der Partner-Situation als auch wegen der WearOS-Schwäche sowie den Smart Glasses ins Wanken kommen.

Pixel Upgrade Program

Spannend: Google hat für indische Nutzer ein neues Pixel Upgrade Program gestartet, das ihnen regelmäßig neue Smartphones für recht schlankes Geld verspricht. Statt das Gerät zu kaufen, schließen die Nutzer für diese Zwecke ein Abo bei Google Pixel.

