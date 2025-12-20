Pixel Superfans: So könnt ihr jetzt zum Superfan werden und exklusive Vorteile erhalten – Infos zur Community

Google konnte mit den Pixel-Smartphones im Laufe der Jahre immer mehr Fans gewinnen und wer seine volle Begeisterung zum Ausdruck bringen möchte, kann jetzt auch zum Pixel Superfan. Das Programm ist schon vor einigen Jahren gestartet und steht mittlerweile einem großen Teil der wachsenden Community offen. Mitglieder erhalten exklusive Einblicke und zuletzt auch lohnende geldwerte Vorteile. Hier findet ihr alle Infos zum Programm und eurer Teilnahme.



Google setzt beim Marketing rund um die Pixel-Smartphones nicht nur auf die technischen Stärken und Alleinstellungsmerkmale, sondern auch sehr stark auf den Community-Gedanken. Der Hashtag #TeamPixel wird schon seit Jahren verwendet und ist je nach Phase in weiten Social Media-Teilen zu finden. Aber es geht auch noch eine Stufe persönlicher, nämlich mit dem Programm der Pixel Superfans, das im vergangenen Jahr auch in Deutschland gestartet ist und derzeit wieder mit einer Gutschein-Aktion auf sich aufmerksam macht.

Das Programm besteht schon seit Jahren, war aber lange Zeit auf die USA beschränkt und auch dort nur über eine Einladung oder Kontakte zu betreten. Das hat sich mittlerweile geändert, denn man hat es internationalisiert und für viele Nutzer geöffnet – was wenig überraschend der Qualität der Vorteile und gebotenen Goodies nicht unbedingt gutgetan hat. Doch spätestens seit dem 50 Euro Gutschein für den Google Store in dieser Woche dürfte das Interesse am kostenlosen Programm wieder wachsen.

Diese Vorteile soll das Pixel Superfans-Programm bieten:

Erhalte exklusiven Zugang zu Insider-Inhalten, frühe Informationen zu den neuen Pixel-Produkten sowie interessante Einblicke hinter die Kulissen.

Sichere dir einzigartige Rabatte und halte damit dein Pixel-Portfolio stets auf dem neuesten Stand.

Erlebe zusammen mit anderen Superfans exklusive Veranstaltungen, Workshops und Events.

Lass dich überraschen! Du hast die Chance, tolle Preise, Pixel-Produkte und unvergessliche Erlebnisse zu gewinnen.









Wirklich konkret wird man bei den Vorteilen nicht, doch vor allem in den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass die Versprechen durchaus gehalten werden: Gab es damals maximal exklusive Superfans-Wallpaper, hat es in diesem Jahr schon mehrfach Vergünstigungen für den Google Store, vor wenigen Tagen den 50 Euro-Gutschein für den Google Store und erst vor wenigen Monaten gar die Chance für den ersten Blick auf das Pixel 10a gegeben. Für ein absolut kostenloses Programm wird also einiges geboten.

So könnt ihr ein Pixel Superfan werden

Solltet ihr jetzt hellhörig geworden sein und auch noch ein Pixel-Smartphone besitzen, könnt ihr euer Glück einmal versuchen. Ihr könnt euch für das Programm nicht direkt anmelden, sondern eher bewerben. Google soll wohl immer wieder einmal einen großen Schwung neuer Fans freischalten bzw. den beantragenden Nutzern den Zugang gewähren, eine genaue Regelung ist aber nicht bekannt.

Es soll wohl helfen, wenn man in Social Media rund um das TeamPixel etwas aktiv ist, aber eine Garantie ist das nicht. Es könnte sich auch um reinen Zufall handeln, ob ihr in den nicht ganz so exklusiven Club aufgenommen werdet oder eben nicht. Versucht euer Glück, füllt dieses Anmeldeformular aus und drückt die eigenen Daumen.

[Pixel Superfans Website]

