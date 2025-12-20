Pixel Knallerpreise: Jetzt noch hohe Rabatte auf Pixel 10, Pixel 9(a), Pixel Watch, Buds & mehr sichern (Amazon)

Am letzten Wochenende vor Weihnachten sind wir im Endspurt der Shoppingsaison und auch der Google Store bei Amazon möchte euch noch einmal mit hohen Rabatten locken: Vermutlich nur noch heute und morgen bekommt ihr ganze 34 Prozent Rabatt auf die Pixel 10-Smartphones, sogar eine Pixel Watch 3 zum halben Preis und viele weitere Aktionen aus dem Pixel-Portfolio. Versand erfolgt meist noch vor Weihnachten.



Es liegt nur noch ein Wochenende bis Weihnachten vor uns und damit wird es Zeit, die Geschenke zu verpacken oder die in Last Minute-Manier überhaupt noch zu besorgen. Beim größten Onlinehändler gibt es nur noch bis morgen Abend die Amazon Weihnachtsangebote, die hohe Rabatte versprechen und in den allermeisten Fällen auch noch rechtzeitig vor Weihnachten bei euch ankommen. Schaut da einfach mal zur Inspiration vorbei. Und wer schon unterwegs ist, kann noch bei den Pixel Festtagsangeboten im Google Store hereinschauen.

Hohe Rabatte auf Pixel-Smartphones

Das absolute Highlight an diesem Wochenende ist es, dass ihr jetzt noch das Pixel 10 mit 34 Prozent Rabatt + Pixelsnap Charger gratis erhaltet. So viel könnt ihr vermutlich längere Zeit nicht mehr sparen und erhaltet noch das kabellose Ladegerät gratis. Wer noch mehr Leistung möchte, kann sich das Pixel 10 Pro mit 23 Prozent Rabatt + Pixelsnap Charger gratis sichern. Soll es dann noch etwas größer sein, schaut euch das Pixel 10 Pro XL mit 23 Prozent Rabatt + Pixelsnap Charger gratis an. Aber auch wer kein Ladegerät benötigt, kann bei den Aktionen hereinklicken und sich die Smartphones einzeln sichern.

Es gibt noch sehr viel mehr Pixel-Aktionen, auch auf Pixel 9, Pixel 9a und mehr – schaut da einfach mal im Google Store vorbei.

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

Letzte Aktualisierung am 2025-12-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Hohe Rabatte auf die Pixel Watches

Bei den Smartwatches gibt es noch einen Knaller, den ihr nicht verpassen solltet: Nur noch an diesem Wochenende gibt es die Pixel Watch 3 (41mm) zum halben Preis – ganze 50 Prozent Rabatt. Wollt ihr stattdessen das größere Modell mit 45mm haben, gibt es jetzt immerhin noch die Pixel Watch 3 (45mm) mit 33 Prozent Rabatt. Die Ersparnisse sowie der Umfang der Aktionen sind abhängig vom Modell, vom aktuellen Angebot oder zum Teil gar von der Farbe.

Letzte Aktualisierung am 2025-12-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.









Hohe Rabatte auf Pixel Buds

Nicht nur auf Smartphones und Smartwatches gibt es Rabatte, sondern Google gibt euch auch noch etwas auf die Ohren: Aktuell bekommt ihr die Pixel Buds 2a mit 14 Prozent Rabatt sowie die etwas leistungsfähigeren Pixel Buds Pro 2 mit 16 Prozent Rabatt. Beide bekommen noch regelmäßig Updates und Pixel Feature Drops, bringen starke Leistung und Gemini mit und vieles mehr. Das solltet ihr nicht verpassen, um das Gesamtpaket aus Smartphone und Smartwatch abzurunden.

Letzte Aktualisierung am 2025-12-18 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.

Amazon-Abos gratis oder günstiger

Jetzt könnt ihr euch auch noch einige Amazon-Abos sichern, die man kostenlos oder für einen deutlich günstigeren Preis bietet. die Verfügbarkeit kann von eurem aktuellen Status abhängen, von der bisherigen Abo-Nutzung und zum Teil wirklich auch vom Glück über die personalisierten Codes und Ersparnisse – probiert es einfach mal aus.

(Partnerlinks in diesem Artikel, vielen Dank für eure Unterstützung!)

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

» Alle starken Weihnachts-Aktionen bei Amazon

» Hier geht es zum Amazon-Weihnachtsshop