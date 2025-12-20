Android XR: Meta bringt Google auf die Erfolgsspur – Hersteller haben kaum eine Alternative zu Google

Google hat mit dem Smart Glasses-Betriebssystem Android XR sehr große Pläne, steht aber noch ganz am Anfang zur Etablierung der Plattform. Ausgerechnet jetzt, wo die Produktkategorie nach vielen Jahren endlich abheben könnte, gibt Konkurrent Meta der Google-Plattform womöglich einen riesigen Schub: Meta steigt aus dem Drittanbieter-Geschäft aus und überlässt praktisch Google das Feld.



Virtual Reality, Augmented Reality und Mixed Reality sind Begriffe bzw. Konzepte, an denen sich schon viele Anbieter die Finger verbrannt haben, doch im nächsten Jahr könnte die Produktkategorie allen voran mit den Smart Glasses endlich abheben. Der Facebook-Konzern Meta gilt trotz spätem Einstieg als Pionier in diesem Bereich und könnte wohl schon bald die Früchte der langen Forschung ernten. Doch ausgerechnet jetzt steigt man aus.

Meta hat vor wenigen Tagen bekannt gegeben, aus dem Drittanbieter-Geschäft aussteigen zu wollen und sich mit der geschaffenen Horizon-Plattform nur auf eigene Geräte konzentrieren zu wollen. Selbst die weit fortgeschrittenen Partnergeräte von Lenovo und Asus sollen nicht mehr erscheinen. Meta will sich darauf fokussieren, die eigene Plattform zu verbessern und dabei das Zusammenspiel mit der eigenen Hardware optimieren. Man hält sich die Möglichkeit offen, später wieder zurückkehren zu können.

Was für Meta ein bedauerlicher Schritt ist, ist für Google Weihnachten und Ostern zugleich. Denn auch diesmal werden die großen Hardware-Anbieter wieder auf externe Plattformen setzen wollen und trotz des Hypes kämen derzeit nur Horizon OS von Meta oder Android XR von Google in Betracht. Das bedeutet, dass praktisch alle interessierten Hersteller nun auf Google setzen müssen, um früh im Markt der Smart Glasses dabei zu sein.

Google hat Android XR und die darunterliegende Plattform sowie das erweiterte Ökosystem über viele Jahre ausgebaut und kann mit einem fix-fertigen und prall gefüllten Ökosystem aufwarten. Es ist anzunehmen, dass man den Android-Erfolg auch diesmal wiederholen können wird. Das gibt Google die Möglichkeit, Android XR zu etablieren, sodass Meta eigentlich schon gar nicht mehr ernsthaft über eine Rückkehr sinnieren müsste…

» Android XR: Das sind die neuen Smart Glasses – Google zeigt drei unterschiedliche Produktlinien (Videos)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2025-11-27 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.