Gemini: KI-generiert oder real? So könnt ihr jetzt leicht herausfinden, ob ein Bild oder Video KI-generiert ist

Seit einiger Zeit kann man sich vor allem in den Sozialen Medien kaum vor KI-generierten Inhalten retten, die die Streams auch in Form von Bildern und Videos fluten. Jetzt gibt Google allen Nutzern von Gemini die Möglichkeit, solche von der Google-KI generierten Medien zu erkennen und in weiterer Folge detailliert über den KI-Einsatz zu informieren. Das kann in einigen Fällen sehr hilfreich sein.



Es ist heutzutage ein gängiges Szenario: Man ist in den sozialen Medien unterwegs und sieht mal wieder ein kaum glaubhaftes Bild oder Video und muss sich fragen, ob es mit KI generiert wurde oder nicht. Oftmals genügt der gesunde Menschenverstand, manchmal ein Blick in die Kommentare, doch in einigen Fällen kann man darüber streiten. Google will jetzt allen Nutzern die Möglichkeit geben, eine solche Situation aufzulösen.

Mit Gemini haben jetzt alle Nutzer die Möglichkeit, ein von der Google-KI generiertes Bild oder Video zu erkennen. Ladet es dazu einfach bei Gemini hoch und fragt den KI-ChatBot nach einem möglichen KI-Einsatz. Dabei wird sowohl Bild als auch Audio gescannt. Ihr werdet nach einer kurzen Analyse darüber informiert, ob das Medium mit der Google-KI generiert wurde – und wenn ja, welcher Teil. Ihr erfahrt, ob es für Audio oder Video gilt und für welch Zeitstempel. Oftmals kommen bekanntlich KI-veränderte Videos zum Einsatz, sodass gerade die Zeitangabe sehr hilfreich sein kann.

Das kann sehr praktisch sein, hat aber auch starke Limitierungen: Eine Datei, egal ob Bild oder Video, darf maximal 100 Megabyte groß oder bei einem Video nur maximal 90 Sekunden lang sein. Das reicht für die meisten Kurzvideos in den sozialen Medien aus, aber es gibt noch eine sehr viel größere Einschränkung: Gemini erkennt derzeit nämlich nur die von einer Google-KI generierten Inhalte, die das entsprechende SynthID Wasserzeichen tragen.

Ihr erfahrt daher nur, ob ein Video von Google generiert wurde, wobei eine negative Antwort nicht wirklich hilfreich ist, weil es bekanntlich unzählige weitere Generatoren gibt. Weil Google allerdings darauf drängt, SynthID zum Standard zu erklären und auch von anderen Anbietern einsetzen zu lassen, könnte das in Zukunft hilfreicher werden.

[Google-Blog]

