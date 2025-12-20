Gemini Nano Banana: Zeichnen statt Tippen – das sind die neuen Möglichkeiten der KI-Bildbearbeitung (Galerie)

Die KI-Bildbearbeitung Gemini Nano Banana hat sich innerhalb kürzester Zeit sprichwörtlich einen Namen gemacht und glänzt mit einer enorm einfachen Nutzung sowie starken Ergebnissen. In dieser Woche hat man die Einstiegshürden noch einmal gesenkt und ermöglicht jetzt die Bearbeitung durch Zeichnen statt Tippen. Wir zeigen euch, was damit alles möglich ist.



Es gab Zeiten, in denen eine Bildbearbeitung nur etwas für Profis gewesen ist, sodass die meisten Nutzer nur mehr als peinliche Ergebnisse zusammenbringen konnten und eher die Finger davon gelassen haben. Mit Gemini Nano Banana hat sich das geändert, denn an dieser Stelle übernimmt die KI die vom Nutzer gestellte Aufgabe: Der Nutzer teilt seinen Bearbeitungswunsch in einfachen Worten mit und dank extrem starker medialer Fähigkeiten wird Gemini den Wunsch erkennen, die Objekte lokalisieren, anpassen, verändern oder Dinge einfügen.

Den Bearbeitungswunsch einzugeben ist nicht wirklich herausfordernd und kann sowohl per Text als auch Sprache erfolgen. Weil es bei einigen Motiven aber doch etwas längere Beschreibungen benötigen würde oder es zu Unklarheiten kommen kann – leider kann die KI noch keine echten Gegenfragen vor der Bearbeitung stellen – kann eine visuelle Unterstützung sehr hilfreich sein. Genau eine solche ist in dieser Woche in die Nano Banana-Funktion der Gemini-App auf allen Plattformen eingezogen.

Wir haben bereits über die Zeichnen-Funktion in Gemini Nano Banana berichtet und in diesem Artikel zeigen wir euch, was mit dieser alles möglich ist. Das Grundkonzept ist ganz einfach: Statt den zu bearbeitenden Bereich oder das Objekt zu beschreiben, kann dieser einfach mit dem virtuellen Stift markiert werden. Anschließend bei Bedarf noch einen Hinweis in Textform und fertig.









Objekt einfügen

Durch einfaches Zeichnen einer Strichfigur kann Nano Banana mitgeteilt werden, dass ein Dinosaurier eingefügt werden soll, der einen recht netten Blick aufgelegt hat, eine modische Sonnenbrille trägt und das Peace-Zeichen zeigt. Nicht alle Details der Zeichnung wurden umgesetzt, aber das Ergebnis kann sich sicherlich sehen lassen.

Objekt einfügen mit Texthinweis

Sollte Gemini die Zeichnung nicht genau erkennen, kann man der KI zusätzlich mit einem Textfeld auf die Sprünge helfen. Statt den Text in das Promptfeld zu tippen, wird dieser ein Teil des bearbeiteten Bildes. Durch die grafische Unterstützung kann der Text aber knapp ausfallen.

Objekt entfernen

Einfaches Durchstreichen sollte in den meisten Fällen ausreichen, um ein Objekt aus dem Foto zu entfernen. Ob der Text mit der Aufforderung zum Entfernen des Zauns notwendig war, lässt sich schwer sagen. Der Magische Radierer in Google Fotos hätte damit sicherlich kein Problem.









Szenerie anpassen

Das ist ein wirklich schönes Beispiel, mit dem sich etwas umsetzen lässt, das im Alltag gar nicht so leicht ist. Es wird einfach der Text auf einen Untergrund geschrieben bzw. gemalt und schon wird die Textur entsprechend angepasst.

—

Alle diese Dinge waren auch vorher schon mit Nano Banana möglich, hätten aber vielleicht zum Teil etwas längere Prompts benötigt. Anschaulich ist das vor allem beim Einfügen von Objekten wie am Beispiel des Dinosauriers auf dem Duo-Selfie oder dem Partyhut für den Hund. Nano Banana wäre dazu in der Lage gewesen, aber ob der Dinosaurier oder der Hut dann auch so ausgesehen hätten, ist fraglich. Statt also ausgiebig den Dinosaurier mit Brille und Peace-Zeihen zu beschreiben, wird er einfach gemalt. Ebenso wie die Farbgebung des Partyhut.

Die neue Funktion wird seit wenigen Tagen ausgerollt und sollte schon jetzt für die meisten Nutzer zur Verfügung stehen. Tippt einfach einmal auf ein hochgeladenes Foto im Prompt und es sollte sich der Editor öffnen, mit dem der Stift in unterschiedlichen Farben angewendet werden kann.

