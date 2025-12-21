Pixel Tablet 2: Kommt das neue Google-Tablet endlich? Android auf dem Desktop könnte es wieder anschieben

Google hat vor mittlerweile zweieinhalb Jahren das Pixel Tablet vorgestellt, das von vielen Nutzern herbeigesehnt wurde, sich dann aber doch als einer der größten Pixel-Flops überhaupt erwiesen hatte. Jetzt stehen die Zeichen auf Neuanfang, sodass wir vielleicht recht früh im nächsten Jahr mit dem Pixel Tablet 2 rechnen können. Eine kurze Spekulation über ein kommendes Produkt.



Google und Tablets, das scheint einfach nicht zu passen. Im Laufe der Jahre hat das Unternehmen eine Handvoll Android-Tablets auf den Markt gebracht, die allesamt nicht unbedingt nachhaltigen Erfolg eingebracht haben. Das mutmaßlich erfolgreichste Produkt war das Nexus 7, das aber keinen adäquaten Nachfolger erhielt. Android war viele Jahre lang einfach nicht für Tablets ausgelegt, was den Siegeszug des iPads nur noch bestärkt hat. Zwar hat sich Google mehrfach an Tablet-Anläufe gewagt, doch sowohl die Hardware als auch Android wollten einfach das perfekte Erlebnis bieten.

Mit dem im Mai 2022 vorgestellten Pixel Tablet sollte alles anders werden, denn Google hatte große Pläne, hat Android bereits ganze zwei Jahre zuvor schrittweise auf Tablets optimiert und wollte die Geräteklasse endlich zum Erfolg führen. Doch die Android-Anpassungen verpufften, das Pixel Tablet war ein Desaster und als Ergebnis daraus hat man die in Entwicklung befindlichen Produkte Pixel Tablet 2 und Pixel Tablet 3 laut zahlreichen Quellen vollständig gestoppt. Es wurde ein erneuter Neustart angeordnet. Und dieser könnte bald bevorstehen.

Es gibt zwar aktuell keine Anzeichen für ein Pixel Tablet 2 in den Leaker-Küchen, aber sowohl in puncto Entwicklungszeit als auch Produktstrategie wäre das Frühjahr 2026 ein sehr guter Zeitpunkt. Es wären vier Jahre nach der ersten Ankündigung, drei Jahre nach dem Verkaufsstart und zwei Jahre nach dem Entwicklungsstopp der zweiten und dritten Generation. Aber das ist längst nicht alles.









Google braucht ein Zwischenprodukt für den Desktop

Google drängt auf den Desktop und wird im nächsten Jahr drei Android-Varianten für den Desktop-Anlauf starten. Man hat sehr große Pläne und es ist zu erwarten, dass man diese aufgrund der Marktsituation mit deutlich mehr Nachdruck verfolgt, als es beim Tablet-Markt bislang der Fall war. Tablets gelten seit jeher als Zwischenschritt für Smartphone und Desktop – was sowohl deren Apple-Erfolg als auch den Android-Misserfolg erklärt. Apple ist in allen drei Bereichen Erfolgreich, Google bisher nur auf dem Smartphone.

Für den Sprung auf den Desktop könnte ein Tablet unerlässlich sein. Sowohl als Zwischenschritt, als auch für hybride Geräte. Man hat bereits Hybridgeräte angeteasert, bei denen es sich wohl um Laptops mit abnehmbaren Display bzw. Tablets mit ansteckbarer Tastatur handeln wird. Weil auf beiden Android oder Aluminium zum Einsatz kommt, wäre eine Differenzierung kaum noch möglich. Und warum sollte ein solches Produkt nicht als Pixel Tablet 2 oder unter einem ähnlichen Produktnamen starten?

Google hat einen Pixel Tablet-Nachfolger nie vollständig abgesagt, sondern nur eine Neubesinnung bestätigt. Wohin sollte man sich orientieren, wenn nicht auf den kommenden Desktop-Anlauf? Es ist daher in allen Punkten sehr wahrscheinlich, dass wir im nächsten Jahr ein neues Google-Tablet erhalten werden, das endlich die Nachfolge des glücklosen Pixel Tablet antreten kann. Dass man nicht wieder auf einen Smart Display-Mix setzt, ergibt sich unter anderem aus dem bereits vorgestellten neuen Smart Speaker, der sicherlich auch ein Smart Display als Schwesterprodukt erhalten wird.

Letzte Aktualisierung am 2025-12-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.