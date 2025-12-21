Pixel Watch: Google-Smartwatch in Gefahr? Abstieg von WearOS wird auch für Google zur Herausforderung

Google ist seit einigen Jahren mit der Pixel Watch selbst im Smartwatch-Bereich aktiv und steht im nächsten Jahr bereits vor der fünften Generation – bislang allerdings mit überschaubaren Erfolgen. Obwohl die Geräte mit jeder Generation große Fortschritte machen, zeichnet sich eine ungewisse Zukunft der gesamten Smartwatch-Linie ab. Die größte Herausforderung scheint tatsächlich das Betriebssystem zu sein.



Google ist in vielen Bereichen nicht nur als Software-Lieferant aktiv, sondern auch als Hardware-Hersteller, wobei man in kaum einen Markt so spät eingestiegen ist wie bei den Smartwatches. Die erste Pixel Watch kam erst 2022 auf den Markt, als das Betriebssystem WearOS schon so manchen Neustart hinter sich hatte. Aktuell steht man bei der vierten Generation und im kommenden Jahr steht schon der Sprung auf die fünfte Ausgabe an.

Bislang konnte Google mit den Smartwatches keine großen Erfolge erzielen, sowohl in puncto Verkaufszahlen als auch echte Innovationen oder Alleinstellungsmerkmale. Die Apple Watch schwebt im Smartwatch-Bereich über allem, während alle anderen Hersteller, Produkte und Plattformen den Markt in viele kleine Stückchen aufgeteilt haben. Eigentlich wollte Google mit WearOS einen Gegenpol zur Apple Watch schaffen, doch mit der Strategie der letzten Jahre hat man eher das Gegenteil erreicht.

Ich hatte hier im Blog bereits berichtet, dass immer mehr Hersteller bei WearOS aussteigen und Google auf die falsche WearOS-Strategie gesetzt hat. Das hat dazu geführt, dass neben der Pixel Watch nur noch Samsung sowie einige hierzulande eher unbedeutende Modelle auf das Google-Betriebssystem setzen. Auch die Samsung-Teilnahme scheint eher erkauft und ist vielleicht nicht mehr von langer Dauer.









Steht die Pixel Watch auf der Kippe?

Wenn es für Google ganz schlecht läuft, wird die hauseigene Pixel Watch irgendwann das einzige Produkt sein, das noch auf WearOS setzt. In Kombination mit den mäßigen Verkaufszahlen ergibt sich daraus ein Mix, dem man in Mountain View vielleicht nicht lange zusehen wird. Denn Googles Android-Pixel-Strategie ist es seit jeher, die Software zwar auf die eigenen Produkte zu optimieren, diese aber durch eine breite Nutzung zu etablieren und auch zu subventionieren. Das dürfte bei WearOS-Pixel Watch derzeit und vielleicht auch in Zukunft nicht aufgehen.

Dennoch dürfte Google der Smartwatch noch einige Jahre Zeit geben, denn eine Smartwatch gehört in das Portfolio eines erfolgreichen Smartphone-Herstellers – und als solcher hat man sich mittlerweile mit den Pixel-Geräten positioniert. Eine fehlende Smartwatch würde dem Pixel-Ökosystem eher schaden. Dennoch wird man an einem dauerhaften Verlustgeschäft sicherlich nicht festhalten wollen.

Und dann sehe ich am Horizont noch eine weitere Gefahr für die Pixel Watch bzw. die gesamte Smartwatch-Landschaft – nämlich die Smart Glasses. Bislang konnten sich diese zwar nicht durchsetzen, doch der aktuelle Anlauf ist sowohl bei Google als auch Partnern so massiv wie noch nie. Sollten sich die Brillen etablieren, könnten sie wichtige Funktionen einer Smartwatch ersetzen oder diese als Wearable-Erweiterung in sich aufsaugen. Es werden sicherlich herausfordernde Jahre für die Google Pixel Watch.

