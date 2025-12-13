WearOS: Immer mehr Smartwatch-Hersteller steigen aus – Google hat ein ernsthaftes Problem (Meinung)

Googles Smartwatch-Betriebssystem WearOS wird langsam erwachsen, scheint auf dem Weg dorthin aber viele Freunde zu verlieren – natürlich alles im übertragenen Sinne. Die jüngsten Entwicklungen lassen Zweifel darüber aufkommen, ob die Plattform noch eine lange Zukunft vor sich haben kann. Das wiederum würde auch die gesamte Produktreihe der Pixel Watch stark beeinflussen.



Der Smartwatch-Markt ist für Googles Android-Abteilung lange Zeit ein Buch mit sieben Siegeln gewesen und es scheint gut möglich, dass sich trotz einiger Lichtblicke nicht viel daran geändert hat. Das damalige Android Wear wurde mehrfach neugestartet, immer wieder wurden große Updates versprochen, die dann doch nicht gekommen sind. Die Umstellung auf WearOS konnte daran nicht viel ändert und erst seit dem letzten großen WearOS-Neustart im Jahr 2021 kann man den Eindruck bekommen, dass Google endlich auf Schiene ist. Oder etwa nicht?

Immer mehr Hersteller steigen aus

Wie in dieser Woche bekannt geworden ist, steigt Mobvoi mit der TicWatch bei WearOS aus und dürfte zukünftig auf eine andere Plattform setzen oder die bekannte und einstmals erfolgreiche Produktlinie einstellen. Das ist schmerzhaft für WearOS, aber auch zu verkraften. Allerdings müssen wir diesen Schritt auch im Kontext der jüngsten Entwicklungen sehen, die immer mehr Ausstiege zeigt und nur noch wenige Unternehmen übrig lässt.

Schon Anfang 2024 ist Fossil aus dem WearOS-Markt ausgestiegen, womit Google den einstmals wichtigsten Partner in diesem Bereich mit vielen bekannten Modemarken verloren hatte. Ziemlich genau ein Jahr später hatte mit TAG Heuer der nächste klassische Uhrenproduzent seinen Ausstieg bekannt gegeben, sodass der Mobvoi-Ausstieg ebenfalls fast in Jahresfrist gesehen werden kann. Drei große Ausstiege innerhalb von zwei Jahren.









Pixel, Samsung, OnePlus – sonst nicht viel

Als große Marken verbleiben nur noch Samsung und OnePlus im WearOS-Markt sowie Google mit der hauseigenen Pixel Watch. Letzte ist zwar erfolgreich, aber längst nicht den Dimensionen wie andere Marken unterwegs. In einigen Märkten gibt es noch Smartwatches von Xiaomi und Oppo – und dann erschöpft sich der Pool der wichtigen Marken auch schon. Damit ist WearOS weit davon entfernt, ein ähnliches Standing wie Android im Smartphone-Markt zu erreichen. Während Apple den iOS-Erfolg auf die eigene Smartwatch übertragen konnte, wollte Google das niemals gelingen.

Mit dem Ausstieg von Fossil und TAG Heuer ist WearOS aus dem klassischen Uhrenmarkt verschwunden, sodass es ohnehin nur noch im Tech-Bereich unterwegs ist. Die Partnerschaften mit OnePlus, Oppo und Xiaomi würde ich auch nicht unbedingt als nachhaltig bezeichnen, denn alle drei könnten sicherlich schnell zu Alternativen wechseln. Damit verbleibt Samsung als einziger Partner, der bekanntlich schon einmal bei Android Wear ausgestiegen ist und erst nach vielen Jahren durch eine enge Google-Partnerschaft über viele Geschäftsbereiche zu WearOS zurückgekehrt ist.

So lange Google und Samsung eng im Wearable-Bereich kooperieren, wird sich nichts ändern. Doch ganz glücklich dürfte man in Südkorea mit der Partnerschaft wohl auch nicht sein. Ob Google rein für die Pixel Watch das Betriebssystem WearOS hochhalten würde, lässt sich ebenfalls nicht sagen. Ich sehe daher dunkle Wolken am Smartwatch-Horizont. Sollten sich die smarten Brillen wider Erwarten durchsetzen, die bei Google und Samsung derzeit hohe Priorität genießen, könnten Smartwatches auch eines Tages ihre Rolle als passiv genutztes Informationsgerät verlieren.

