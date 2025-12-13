Gemini: Das steckt wirklich hinter Nano Banana – so kam die KI-Bildbearbeitung zu ihrem Namen (Video)

Google ist mit dem KI-Bildbearbeitungsmodell Gemini Nano Banana seit dem Start sehr erfolgreich, was vielleicht nicht nur an den Fähigkeiten der KI-Bildbearbeitung, sondern auch dessen Bezeichnung liegen könnte. Jetzt haben die Entwickler verraten, wie der Produktname Nano Banana entstanden ist und warum man sich praktisch in letzter Sekunde für die Umbenennung entschieden hat.



Es sind gerade einmal vier Monate vergangen, seit Google das KI-Modell zur Bildbearbeitung Nano Banana veröffentlicht hat. Dennoch hat man es bereits aktualisiert, in weitere Apps von Google Fotos über NotebookLM bis zur Websuche integriert und erst vor wenigen Tagen das neue Gemini Nano Banana Pro gestartet. Jetzt hat man verraten, wie die Produktbezeichnung entstanden ist.

Obwohl Google ein schier endloses Portfolio an Produkten und Angeboten besitzt, sticht der Name „Nano Banana“ doch heraus und dürfte allein schon aufgrund der Bezeichnung für Neugier gesorgt haben. Noch dazu, weil es von Google nicht nur namentlich beworben wird, sondern auch mit dem entsprechenden Bananen-Emoji versehen ist. Innerhalb von Gemini hat es gar ein Bananen-Icon, um das Tool zu starten.

Entstanden ist die Bezeichnung ursprünglich, weil eine Produktmanagerin das im Testlauf befindliche KI-Modell um 2:30 Uhr Nacht auf die Plattform LMAreana hochgeladen und diesem dort den zufällig ausgedachten Namen „Nano Banana“ gegeben hat. Wäre es nicht mitten in der Nacht gewesen, hätte sie vielleicht eine andere Bezeichnung gewählt. Diese war aber auch nicht für offizielle Zwecke gedacht.

Eigentlich hätte das Produkt „Gemini 2.5 Flash Image“ heißen sollen und tatsächlich wurde es auch unter dieser Bezeichnung im August 2025 vorgestellt. Allerdings war das Produkt durch LMArena schon vorher bekannt geworden und getestet werden konnte. Die Bezeichnung hatte sich bereits eingebrannt, sodass schon die ersten Presse- und Blogmeldungen großer Webseiten nicht nur von Flash Image schrieben, sondern auch von Nano Banana – die Doppelbezeichnung war geboren. Google ist schnell auf den Zug aufgesprungen und hat das Tool nach der ersten Ankündigung ebenfalls als Nano Banana bezeichnet und entsprechend farbenfroh mit dem Obst-Emoji beworben.

Wie groß der Anteil der Bezeichnung am Gesamterfolg ist, lässt sich nicht sagen. Vermutlich dürfte dieser aber gerade in den ersten Tagen das Interesse massiv erhöht haben.

