Pixel Upgrade Program: Google startet ein neues Smartphone-Abo – beschert stets ein aktuelles Gerät (Indien)

Google ist mit den Pixel-Smartphones immer erfolgreicher und kann auf eine wachsende loyale Nutzerbasis blicken, die der Serie treu bleibt. Jetzt hat man für indische Nutzer ein neues Pixel Upgrade Program gestartet, das vielleicht auch weltweit umgesetzt werden könnte: Es ist ein Neustart des vor einiger Zeit schon einmal gebotenen Smartphone-Abos, das für alle Seiten sehr interessant ist.



Die meisten Nutzer dürften sich ihr Smartphone entweder separat zum Vollpreis bzw. Aktionspreis kaufen oder im Zuge eines gebundenen Mobilfunkvertrags zum günstigen Kaufpreis sichern. Das Konzept des Smartphone-Abos hat sich bisher nur in wenigen Regionen durchsetzen können, sodass Google jetzt erneut einen Anlauf wagt. Zwei Jahre nach dem Aus des Pixel Pass startet man jetzt ein Programm für den indischen Markt mit ähnlichem Angebot.

Für das Pixel Upgrade Program schließen die Nutzer gewissermaßen ein Abo ab, das monatlich recht günstig ist und ihnen alle ein bis zwei Jahre ein neues Pixel-Smartphone beschert – angelehnt an ein Leasing-Modell. Die Preise sind aufgrund des vollkommen anderen Marktes an dieser Stelle nicht relevant, doch das Konzept ist weltweit adaptierbar: Die Teilnehme des Programms erhalten das Smartphone ohne Kaufpreis und überweisen stattdessen jeden Monat umgerechnet 30 Euro an Google.

Schon zwischen dem 9. und 15. Monat können die Teilnehmer ein neues Pixel-Smartphone erhalten, wobei sie allerdings die Differenz zwischen dem Neupreis des Neugeräts sowie des ausstehenden Restwertes des alten Pixel bezahlen müssen. Lassen sie das Abo die vollen 24 Monate laufen, gehört das Smartphone ihnen und das Abo endet. Anschließend lässt es sich bei Gefallen erneut abschließen. Beim Neukauf zwischen dem 9. und 15. Monat wird das alte Gerät eingesendet und in Zahlung genommen.









Ein weiterer Vorteil des Programms ist es, dass die Nutzer bis zu 12 Monate Google AI Pro gratis erhalten, bis zu sechs Monate Fitbit Premium und bis zu drei Monate YouTube Premium. Bei jedem Smartphone-Wechsel beginnt das Ganze von vorn. Wer daher praktisch alle 12 Monate das Smartphone wechselt und nur den geringen Differenzbetrag zahlen muss, hat stets ein brandaktuelles Gerät inklusive Gratis-Abo.

Ob und wann ein solches Programm auch hierzulande denkbar wäre, lässt sich schwer sagen. Doch es ist interessant, wie Google im indischen Markt – in dem man seit längerer Zeit sehr erfolgreich ist – weiterhin Fuß fassen will. Im europäischen Markt wäre das sicherlich auch ein Modell, das den Absatz weiter ankurbeln kann.

