Google News: Bevorzugte Nachrichtenquellen festlegen – neue Funktion wird für viele Nutzer ausgerollt

Ein fester Bestandteil der Google Websuche ist das Karussell mit den Schlagzeilen, das je nach Thematik und Suchanfrage über aktuelle Entwicklungen informieren kann. Die darin enthaltenen Quellen sind je nach Umfang personalisiert und meist an die eigenen Präferenzen angelehnt. Jetzt wird für englischsprachige Nutzer die Möglichkeit ausgerollt, Quellen zu bevorzugen.



Viele Nutzer konsumieren Nachrichten heute nicht mehr direkt bei ihren Quellen, sondern an anderen Anlaufstellen wie etwa Google News oder der Google Websuche. Nachdem Google vor vielen Jahren aktiv dabei mitgewirkt hat, die RSS-Feeds zu killen und diesen Schritt nie rückgängig gemacht hat, gibt man den Nutzern jetzt erstmals wieder etwas mehr Kontrolle. Ein neues Tool ermöglicht es englischsprachigen Nutzern, bevorzugte Quellen festzulegen.

Mit dem Start von Preferred Sources können Nutzer ihre bevorzugten Quellen auswählen und bleiben so stets über die neuesten Inhalte der abonnierten Websites informiert. Ganz egal, ob es sich um ein Nachrichtenportal, einen Sportblog oder eine andere redaktionell gepflegte Quelle handelt. Die Funktion für die bevorzugten Quellen wird zunächst in den USA und Indien eingeführt, soll aber schon während des Rollouts weltweit für alle englischsprachigen Nutzer freigeschaltet worden sein.

Bevorzugte Quellen lassen sich entweder direkt in den Top-Stories innerhalb der Ergebnisse auswählen, in den Einstellungen festlegen oder auch über spezielle Buttons einrichten, die Webmaster in den nächsten Monaten sicherlich sehr gerne verteilen werden. Denn schlussendlich ist das eine wichtige Form der Nutzerbindung, die dafür sorgen kann, dass die Nutzer immer wieder zu dieser Quelle zurückkehren.

Sobald eine Quelle ausgewählt wurde, wird diese häufiger in den Top-Meldungen oder in einem separaten Bereich „Aus Ihren Quellen“ auf der Suchergebnisseite angezeigt. Inhalte anderer Websites werden weiterhin angezeigt und die Auswahl lässt sich natürlich jederzeit ndern. Es lassen sich beliebig viele Quellen auswählen. Bis das Ganze weltweit ausgerollt wird, dürfte es wohl noch etwas dauern.

[Google-Blog]

