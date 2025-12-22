Android Auto: Neue Oberflächen für die Medienplayer kommen – bringen modernes Design (Screenshots)

Viele Nutzer von Android Auto dürften nicht nur die Navigation und Kommunikation der Infotainment-Plattform verwenden, sondern sicherlich auch die diversen verfügbaren Medienplayer. Google arbeitet schon seit längerer Zeit an einer neuen Oberfläche und jetzt zeigt sich im Rahmen eines Teardowns ein weiteres Update, das die Fortschrittsleiste in das Expressive-Zeitalter bringen soll.



Wir haben euch schon mehr als einem halben Jahr den neuen Android Auto Medienplayer vorgestellt, der trotz einer praktisch final vorliegenden Oberfläche nach wie vor nicht ausgerollt worden ist. Jetzt nehmen die Designer eine weitere Änderung vor, die erneut im Rahmen eines Teardowns vorab aktiviert werden konnte. Die vorherigen Änderungen mit den verschobenen und neu designten Elementen bleiben bestehen.

Neben den größeren Abständen zwischen den Elementen sowie der neuen Schriftart gibt es im neuen Design auch noch die veränderten Kontrollelemente im neuen Design. Für das Muskelgedächtnis zeigt es sich hauptsächlich daran, dass die Buttons zum Starten, Pausieren sowie Springen nach Vor oder Zurück eine neue Anordnung erhalten. Die neue Reihenfolge ist sicherlich vorteilhaft, vor allem für die blinde Bedienung beim Autofahren, aber gewöhnungsbedürftig.

Die zweite Neuerung ist es jetzt, dass die Fortschrittsleiste des Medienplayers ein neues Design erhält. Statt einer bisher geraden Linie kommt auch in Android Auto zukünftig die stark geschwungene Linie zum Einsatz, die wohl wie keine zweite für das Expressive Design steht. Nach ersten Anpassungen dürfte das für viele Nutzer mittlerweile gewohnt sein, sodass der Einsatz in Android Auto folgerichtig ist.

Bisher zeigen sich beide Designschritte nur im Rahmen von Teardowns, doch es ist davon auszugehen, dass diese schon bald als gesamtes Paket für alle Nutzer ausgerollt werden. Gemeinsam mit Gemini sowie den Widgets steht daher ein wirklich großes Update für Android Auto bevor.

