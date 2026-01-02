Gemini Update: Neue Funktionen für Android Auto, der perfekte Nano Banana-Prompt, Smart Glasses und mehr
Die erste sehr kurze Gemini-Woche im neuen Jahr geht zu Ende und hat uns trotz Neujahrspause eine Reihe von interessanten Themen gebracht, über die wir natürlich berichtet haben: Wir zeigen euch Gemini in Android Auto, Gemini auf Smart Glasses, geben Tipps für den perfekten Nano Banana-Prompt und noch einiges mehr. Das und mehr erfahrt ihr wie gewohnt in unserem wöchentlichen Gemini Update, in dem wir alle wichtigen Themen der Woche übersichtlich zusammenfassen.
Vermutlich befindet sich auch das Gemini-Team in einer kurzen Pause zum Jahreswechsel, aber dennoch gibt es natürlich nach wie vor Entwicklungen rund um das KI-Modell, das in diesem Jahr sicherlich eine große Rolle spielen wird. Wir haben bereits über den Start von Gemini für Android Auto berichtet, zeigen euch die Android XR Smart Glasses und geben einige Tipps zu Gemini Nano Banana. Im Folgenden findet ihr die gewohnt schnelle Übersicht über die Entwicklungen der letzten sieben Tage. Für mehr Informationen klickt einfach auf die verlinkten Artikel.
Perfekter Prompt für Gemini Nano Banana
Wer alles aus der KI-Bildbearbeitung Gemini Nano Banana herausholen möchte, muss den Prompt gut formulieren. Wir zeigen euch eine Reihe von Tipps für den perfekten Aufbau einer solchen Anfrage. Sind alle Infos enthalten – aber nicht zu viele – dann könnt ihr vorzeigbare Ergebnisse bekommen.
» So erstellt ihr den perfekten Prompt für Gemini Nano Banana
Gemini Nano Banana professionell einsetzen
Die Nano Banana-Bildbearbeitung lässt sich nicht nur im Spaßbereich einsetzen, sondern mittlerweile auch durchaus professionell. Google hat eine Reihe von Anwendungsbeispielen gezeigt, wie sich das KI-Modell zur Verwendung im professionellen Bereich anwenden lässt.
» So könnt ihr Gemini Nano Banana professionell einsetzen
Gemini in Android Auto
Gemini startet in Android Auto, wo es den Google Assistant ersetzt. Wir zeigen euch in einem ausführlichen Artikel alle Neuerungen der mobilen KI, die viele zusätzliche Funktionen mitbringt. Das reicht von Verbesserungen bei Google Maps über die Kommunikation bis hin zum Musikstreaming sowie der allgemeinen verbalen Steuerung der gesamten Plattform.
» Das sind die Gemini-Funktionen für Android Auto
Android XR Smart Glasses mit Gemini-KI
Android XR wird in diesem Jahr ein großes Thema werden. Google will den Markt mit gleich drei verschiedenen Smart Glasses-Modellen überzeugen, auf denen natürlich überall Gemini zum Einsatz kommt. Wir zeigen euch die Modelle sowie die möglichen Nutzungen der Gemini-KI auf den smarten Brillen.
» Das sind die Android XR Smart Glasses mit Gemini-KI
