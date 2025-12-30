Gemini in Android Auto: Rollout hat begonnen – das sind die neuen KI-Funktionen für Autofahrer (Galerie)

Google hat vor wenigen Wochen den Start von Gemini für Android Auto angekündigt, mit dem der seit jeher schwache Google Assistant ersetzt werden soll. Der Rollout hat bereits begonnen und scheint jetzt, mit der aktuellen Version, in die Breite zu gehen. Anlässlich dessen zeigen wir euch noch einmal die wichtigsten Neuerungen von Gemini für Android Auto.



Obwohl die Plattform viele Millionen Nutzer hat, scheint Android Auto für Google nicht unbedingt relevant gewesen zu sein – aber das ändert sich aktuell wieder. Durch eine ganze Reihe von kommenden Neuerungen nimmt Android Auto wieder Fahrt auf, wobei auch bei diesem Produkt wenig überraschend Gemini im Mittelpunkt steht. Weil es mit den Betriebssystem-Anläufen nicht wie erhofft geklappt hat, ist Android Auto für Google wohl nicht mehr nur Mittel zum Zweck, sondern soll auch durch Gemini wieder an Relevanz gewinnen. Gemini bringt Neues in den Bereichen Navigation, Kommunikation und Entertainment.

Mit dem Google Assistant standen viele Nutzer jahrelang auf Kriegsfuß, gerade im Auto – doch schon sehr bald geht dieses Kapitel zu Ende. Seit einigen Wochen wird Gemini für Android Auto ausgerollt, das endlich eine flexible und völlig freie Kommunikation ermöglicht. Keine auswendig gelernten und hölzernen Anweisungen mehr, bei denen nicht ein Wort daneben gehen darf. Stattdessen Umgangssprache wie mit einem Beifahrer und bei Bedarf auch ein bisschen spaßiges Geplänkel oder ernsthaftes Fachsimpeln.

Zwar kann der Rollout noch einige Wochen in Anspruch nehmen und soll erst in den kommenden Monaten abgeschlossen sein, aber dennoch dürften schon jetzt viele Nutzer als verfrühtes (oder bald pünktliches) Weihnachtsgeschenk Zugang zu Gemini in Android Auto bekommen. In den folgenden sechs Beispielen, die von Google veröffentlicht worden sind, zeigen wir euch, welche neuen Möglichkeiten die Gemini-KI auf der Infotainment-Plattform bietet.

Gemini merkt sich Dinge

Das schon vor einigen Monaten gestartete Gemini-Gedächtnis zieht in das Auto ein und kann im Fahrzeug besonders praktisch sein. Denn Gemini kann sich sowohl Informationen als auch Anforderungen merken, auf die es zu einem späteren Zeitpunkt wieder zugreifen kann bzw. die Anweisungen automatisch beachten kann. Wie ihr im Beispiel im obigen Video sehen könnt, wird Gemini aufgefordert, Nachrichten an eine ausgewählte Person stets in das Spanische zu übersetzen.

Das Gemini-Gedächtnis kann sowohl im Auto als auch am Smartphone verwaltet werden, kann aber auch mit einem Sprachbefehl im Auto angepasst oder eine Information zurückgenommen werden. Es lässt sich auch als Filter für die Medienwiedergabe oder für spezielle Anforderungen bei der Navigation nutzen.

Zwischenstopps in der Navigation

Die Google Maps Navigation profitiert am meisten vom umfangreichen Sprachverständnis der Gemini-KI. Denn nicht nur die Nutzer können den hölzernen Weg verlassen, sondern auch die Kartenplattform selbst kann durch die flexiblen Ansagen mehr Parameter erhalten bzw. Anforderungen ausführen. Die meistgewünschte Funktion dürfte es wohl sein, bestimmte Ziele auf der aktiven Route zu finden – und genau dieses Feature wird jetzt umgesetzt.

Wer während der Fahrt Hunger bekommt, aber nicht zu einer speziellen Kette tendiert, kann Gemini einfach nach einem gut bewerteten Barbecue-Restaurant auf der Strecke fragen, das gute Bewertungen hat und zur Ankunftszeit geöffnet ist. Außerdem kann Gemini die Bewertungen und Rezensionen zusammenfassen, bestimmte Gerichte empfehlen und viele weitere Detailfragen klären.

» Das sind die neuen Gemini-Funktionen in der Google Maps Navigation









Nachrichten senden und bearbeiten

Die Sprachsteuerung in Android Auto ermöglicht es schon seit sehr langer Zeit Textnachrichten an ausgewählte Personen zu versenden. Auch Gemini bietet diese Möglichkeit, wird aber mehr Flexibilität in den wichtigen Kommunikationsbereich bringen. Ihr könnt Texte einfach ändern, neu formulieren lassen, ausformulieren lassen, automatisch vor dem Abschicken übersetzen lassen und vieles mehr.

Ihr könnt aber auch Fragen stellen, die von Gemini selbst ausformuliert werden, wie beispielsweise: „Noch eine Sache. Könntest du ihn auch fragen, ob er nach dem Spiel Lust auf einen Kaffee hat? Und bitte übersetze die Nachricht ins Spanische.“. Außerdem lassen sich Variablen einfügen, wie etwa „Teile Leo mit, wann meine voraussichtliche Ankunft sein wird“.

Zugriff auf GMail, Notizen, Kalender und Co

Gemini verwandelt die Fahrtzeit laut der Google-Ankündigung in Erledigungszeit, denn es kann auf Apps wie GMail, den Kalender, Google Tasks oder auch Google Notizen zugreifen und daraus Daten auslesen. Dasselbe gilt für die jeweils ähnlichen Samsung-Apps. Ihr könnt euch auf Informationen beziehen, die in diesen Apps gespeichert sind: Sagt einfach „Okay, ich habe ein Hotel für heute Abend gebucht. Ich glaube, die Adresse steht in meiner E-Mail. Bitte nachsehen und dorthin navigieren?“. Außerdem sind Zusammenfassungen von Benachrichtigungen oder E-Mail-Konversationen möglich.









Flexibles Entertainment ohne konkreten Musikwunsch

Mit Gemini für Android Auto muss für das Entertainment kein konkreter Song oder Interpret mehr genannt werden, sondern ihr könnt die KI ans Mischpult lassen: Sagt einfach „Kannst du mir eine Playlist für die Autofahrt geben? Am besten etwas Fröhliches, etwa 3 Stunden lang, das sowohl für mich als auch für die Kinder geeignet ist“. Das ist schon ziemlich ausführlich und dank enger Anbindung an YouTube Music und andere Apps geht es sofort los. Benötigt ihr hingegen eine Playlist für eine Autofahrt im Regen, ist auch das mit einer simplen Anfrage möglich.

Gemini Live für permanente Konversation

Gemini Live ist neben der starken Navigation vielleicht die zweitwichtigste neue Funktion für Android Auto. Mit diesem Feature könnt ihr eine permanente Konversation mit Gemini führen, ohne die KI jedes Mal erneut ansprechen zu müssen. Sagt dazu einfach „Hey Google, lass uns live reden“ – wofür allerdings wohl ein AI-Abo notwendig ist. Ab diesem Punkt kann die Konversation beginnen, die folgendermaßen ablaufen könnte:

„Okay, ich fahre zu einer Hochzeit nach St. Louis. Kannst du mir die Stadt zeigen und mir ein paar interessante Fakten darüber erzählen?“ gefolgt von „Themawechsel: Das Probeessen findet im Haus seiner Eltern statt, und ich würde ihnen gerne eine Kleinigkeit mitbringen. Was wären ein paar gute Ideen…“ und „…Super, freut mich, dass das mit dem Geschenk geklärt ist. Ich halte am Samstag eine Hochzeitsrede. Lasst uns üben…“.









Gemini für Android Auto ist ein Meilenstein

Gemini für Android Auto ist ein echter Meilenstein für die Infotainment-Plattform! Ich denke, dass viele geplagte Android Auto-Nutzer mit langjähriger Erfahrung nach dem Blick auf obige Auflistung zustimmen werden. Die Sprachsteuerung ist im Auto einfach elementar und muss nicht nur zuverlässig funktionieren, sondern sollte auch eine Prise an Flexibilität mitbringen – und genau daran ist der Google Assistant über Jahre verzweifelt.

Für Android Auto ist es ein Meilenstein, aber auch für Gemini kann der Sprung auf die neue Plattform noch sehr relevant werden. Denn wer im Auto mit dem digitalen Beifahrer gut klarkommt, wird diesen vielleicht auch an anderer Stelle tiefer im Alltag integrieren – vom Smartphone über die Smartwatch bis zum Smart Home oder am Smart TV. Bleibt zu hoffen, dass Google die Versprechen halten kann und Gemini, wie ebenfalls versprochen, mit Hochdruck weiterentwickelt.

Der Rollout hat schon vor einigen Wochen begonnen und soll „in den nächsten Monaten“ abgeschlossen werden.

