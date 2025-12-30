Für den Großteil der Google-Produkte ist es notwendig, sich einmalig ein Google-Konto anzulegen und dieses zur Ablage und Verwaltung von Daten dauerhaft zu verwenden. Die allermeisten Nutzer dürften wohl schon seit vielen Jahren ein Google-Konto besitzen – aber wie lange genau? Heute zeigen wir euch einen Trick, mit dem ihr das Datum eurer Registrierung exakt herausfinden könnt. Es sind nur wenige Schritte notwendig.



In der westlichen digitalen Welt dürfte es kaum einen Menschen geben, der kein Google-Konto besitzt oder zumindest einmal besessen hat. Sei es zur Nutzung der zahlreichen Clouddienste, zur Ablage von Daten, aufgrund der Nutzung von Android oder Chrome oder auch einfach zur Personalisierung der Websuche. Viele Nutzer dürften sich gar nicht mehr erinnern, wann sie sich bei Google registriert haben – denn das Konto besitzt man gefühlt „schon immer“. Wer es genauer wissen will, kann es herausfinden.

Wir haben euch vor einiger Zeit gezeigt, wie ihr das Alter eures GMail-Kontos herausfinden könnt und heute zeigen wir euch das noch einmal für das gesamte Konto. Zwar dürfte das Datum bei vielen Nutzern dasselbe sein, aber manch einer ist vielleicht schon längerer Zeit dabei oder besitzt gar kein GMail-Konto. Ich persönlich besaß schon vor dem Start von GMail im Jahr 2004 ein Google-Konto, habe mir dann aber für GMail ein neues angelegt.

So findet ihr das Alter eures Google-Kontos heraus

Um das Datum eurer Registrierung herauszufinden, müsst ihr din Dienste von Google Takeout bemühen. In Takeout müssst ihr zunächst alle angehakten Dienste entfernen und lediglich den Export für „Google-Konto“ wählen. Als Häufigkeit wählt ihr einmalig aus und mit einem Klick auf „Export erstellen“ geht es auch schon los. Geduldet euch jetzt noch ein paar Sekunden/Minuten und wartet auf die E-Mail von Google mit den Anweisungen zum Download. Sollte das beim ersten Mal nicht funktionieren (mir wurde im ersten Anlauf ein unbekannter Exportfehler gemeldet), probiert es einfach noch einmal.









Ist der Export fertig, ladet die ZIP-Datei herunter. Öffnet den darin enthaltenen Ordner „Takeout“, dann „Google-Konto“ und dann die Datei „euername.SubscriberInfo.html“. Schon in der dritten Zeile seht ihr das Datum der Erstellung eures Google-Kontos, sogar mit Uhrzeit. Zusätzlich seht ihr auch die ID eures Google-Kontos, die an anderer Stelle normalerweise nicht abrufbar ist. Benötigt wird sie nicht, aber es ist doch interessant zu wissen, dass eine solche existiert und euch zugewiesen ist.

Das Datum gibt an, wann ihr euer aktuelles Google-Konto erstellt habt. Wer sich noch dunkel an die Zeit vor GMail erinnern kann, dem wird vielleicht einfallen, dass es zuvor vielleicht noch ein anderes, längst vergessenes Konto gab. Ich persönlich weiß noch sehr genau, dass ich bereits vor GMail ein Google-Konto hatte, damals mit E-Mail-Adressen von web.de, yahoo oder hotmail – ich kann mich aber weder an die Konten und erst recht nicht an die Passwörter erinnern. Vor GMail ließ sich das Google-Konto etwa dafür verwenden, Google Alerts zu nutzen, die Suchmaschinen-Einstellungen zu speichern oder auch Experimente in Google Labs zu aktivieren. Manch einer wird sich vielleicht noch daran erinnern können.

In den beiden exportierten Dateien finden sich noch viele weitere Infos zu euren genutzten Diensten, den damaligen Diensten, Login-Versuchen und einigem mehr – probiert das doch einfach mal aus.

