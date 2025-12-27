Diese Google-Produkte wurden 2025 eingestellt: Neue Apps, Funktionen und Geräte auf dem Google-Friedhof

In wenigen Tagen geht das Jahr 2025 zu Ende und war aus Google-Sicht auch in diesem Jahr wieder recht verlustreich – denn es wurden wie üblich viele Produkte eingestellt. Viele Produkte sind bereits verschwunden, bei einigen hat in Kürze ihr letztes Stündlein geschlagen. In diesem Artikel fassen wir euch traditionell zum Jahresende noch einmal zusammen, welche Google-Produkte 2025 eingestellt worden sind.



Google hat sich als innovatives Unternehmen positioniert und steht nach wie vor für einen Mix aus Konstanz und Wankelmütigkeit. Die erfolgreichen Google-Produkte werden nicht angetastet und ständig weiterentwickelt, doch gerade kleinere und experimentelle Plattformen müsse praktisch jederzeit mit dem Beil rechnen. Google schreckt bekanntlich auch nicht davor zurück, bekannte Produkte einzustellen, wenn sie nicht mehr in das Portfolio passen oder vielleicht keine Aussicht auf eigene Vorteile bieten.

Auch im Jahr 2025 wurden wieder zahlreiche Google-Produkte eingestellt, über die wir euch natürlich hier im Blog informiert haben. Es wurden Apps eingestellt, Plattformen geschlossen, Hardware vom Markt genommen oder auch Funktionen entfernt. Vieles aus der folgenden Auflistung ist schon jetzt nicht mehr verfügbar, einiges wird erst im Laufe des Jahres 2026 eingestellt werden. Hier findet ihr eine schnelle Auflistung der wichtigsten Einstellungen mit verlinkten weiterführenden Informationen.

Der dickste Brocken, der noch im Wanken ist, ist sicherlich der Google Assistant, dessen Einzelschritte hier nicht lückenlos aufgelistet sind (das würde den Rahmen sprengen), sondern in mehreren Übersichten. Schauen wir uns jetzt einmal an, von welchen Produkten wir uns in diesem Jahr verabschieden mussten.









Google Chrome Synchronisierung

Die von vielen älteren Chrome-Versionen verwendeten Synchronisierung über die Google-Server wurde eingestellt. Der Abgleich aller Daten zwischen der Plattformen und der Cloud wird nur noch für aktuelle Browserversionen angeboten.

» Alle Infos zum Aus der Google Chrome-Synchronisierung

Google Assistant Car Mics

Wohl ein absolutes Nischenprodukt, das vielen Nutzern gar nicht bekannt gewesen sein dürfte: Mit Google Assistant Car Mics ließ sich der Google Assistant ganz ohne Smartphone-Verkabelung und ohne Android Auto im Fahrzeug nutzen.

» Alle Infos zur Einstellung von Google Assistant Car Mics

Amazon App Store

Kein Google-Produkt, aber dennoch gehört es in diese Auflistung: Der bekannte Amazon App Store wurde eingestellt und wird mittelfristig nur noch für die hauseigenen Produkte angeboten. Für alle anderen Android-Nutzer hat der Store seine Pforten bereits im August geschlossen.

» Alle Infos zur Aus des Amazon App Store

Google Chromecast

Der Google Chromecast wurde endgültig eingestellt – und das in allen Varianten. Die Produktion wurde bereits im vergangenen Jahr gestoppt und im Februar 2025 ging der Verkauf endgültig zu Ende. Der Nachfolger, Google TV Streamer, ist nicht ganz so erfolgreich.

» Alle Infos zum Aus des Google Chromecast

» Darum wurde der Google Chromecast eingestellt

Google Assistant

Es war das dominierende Thema in diesem Jahr – die Einstellung des Google Assistant aufgrund des Ersatz durch Gemini. Weil das ein sehr großer Schritt ist und viele Plattformen betrifft, gab es hier im Blog dazu natürlich auch sehr viele Artikel. Die Wichtigsten mit weiteren Infos findet ihr im Folgenden:

» Ankündigung zur Google Assistant-Einstellung vom März 2025

» Diese Google Assistant-Funktionen verschwanden sofort

» An diesem Datum wird der Google Assistant eingestellt

» Das sind die Gemini-Nachfolger für den Google Assistant









Nest Protect

Die smarten Rauchmelder Nest Protect waren das Urprodukt des Unternehmens, doch im Laufe dieses Jahres wurden Produktion und Verkauf endgültig eingestellt.

» Alle Infos zum Aus von Nest Protect

Fitbit-Smartwatches

Google hat die Fitbit-Smartwatches noch nicht offiziell eingestellt, doch zwischen den Zeilen den Ausstieg praktisch verkündet. Es wurde die Einstellung des Google Assistant angekündigt und gleichzeitig darauf hingewiesen, dass Gemini nicht auf die Smartwatches kommt.

» Spekulationen zum Aus der Fitbit-Smartwatches

Google Maps Driving Mode

Im Rahmen der Google Assistant-Einstellungen wurde auch der Google Assistant Driving Mode als Erweiterung von Google Maps eingestellt. Dieser wurde durch diverse Assistant- und Gemini-Funktionen ersetzt und hatte eine insgesamt sehr unrühmliche Geschichte.

» Alle Infos zum Aus des Google Maps Driving Mode

Nest-Thermostate

Nicht nur die smarten Nest-Rauchmelder wurden eingestellt, sondern auch die smarten Thermostate werden aus technischen Gründen seit diesem Jahr in Europa nicht mehr angeboten.

» Alle Infos zum Aus der Nest-Thermostate

Google Nest-App

Neben der Nest-Hardware wurde auch die Nest-App eingestellt. Alle Nutzer sollen zur Google Home-App wechseln.

» Alle Infos zur Einstellung der Google Nest-App









Google-Doodles?

Die Google-Doodles wurden zwar noch nicht eingestellt, aber ganz extrem zurückgefahren. Gab es früher rund um die Welt zum Teil mehrere Doodles pro Tag – 300 bis 400 pro Jahr (!), waren es 2025 nur ein Bruchteil davon. Rechnet man die obligatorischen Nationalfeiertage weg, kamen wir im DACH-Raum auf gerade einmal eine Handvoll Doodles. Es ist ein leiser und schneller Abschied.

» Alle Infos zum Doodle-Rückgang

Android Instant Apps

Die niemals wirklich breit eingesetzten Android Instant Apps wurden eingestellt. Dabei handelte es sich um eine Möglichkeit, Apps ganz ohne vollständigen Download oder Installation auszuprobieren.

» Alle Infos zum Aus der Android Instant Apps

YouTube Trends

YouTube Trends wurde aus Relevanzgründen eingestellt. Nutzer sollen stattdessen Videos hauptsächlich per KI angeboten bekommen, sodass das Trends-Portal nicht mehr notwendig erschien.

» Alle Infos zum Aus von YouTube Trends

goo.gl

Eine lange Geschichte ging in diesem Jahr zu Ende: Der URL-Verkürzer goo.gl wurde endgültig eingestellt. Das Tool ist 2009 gestartet, war einige sehr populär und wurde bereits 2019 offiziell abgeschaltet. Doch bis Mitte 2025 waren noch alle Links nutzbar – jetzt laufen sie ins Leere.

» Alle Infos zur Einstellung von goo.gl

» Aktive goo.gl-Adressen bleiben weiterhin erhalten

Google Maps Local Guides Folgen-Funktion

Es ist nicht mehr möglich, anderen Nutzern bei Google Maps zu folgen. Das ist vor allem für Local Guides eine unschöne Entwicklung.

» Alle Infos zum Aus der Google Maps Folgen-Funktion









Steam für ChromeOS

Die Spieleplattform Steam für ChromeOS sollte einmal sehr relevant werden, doch daraus ist nichts geworden. Anfang 2026 wird der Stecker gezogen, schon jetzt ist die Funktionalität eingeschränkt.

» Alle Infos zum Aus von Steam für ChromeOS

Pixel Glass

Ein Produkt, das für sehr viel Interesse gesorgt hatte, aber niemals auf den Markt gekommen ist, wird eingestellt. Google hatte im Spätsommer angekündigt, trotz mehrfacher Vorstellungen vorerst doch keine eigenen Smart Glasses auf den Markt bringen zu wollen.

» Alle Infos zum Aus von Pixel Glass

Google Uhr für WearOS

Die Google Uhr für Smartwatches wurde eingestellt. Klingt merkwürdig, aber tatsächlich handelt es sich dabei natürlich nicht um die Uhr-Anzeige, sondern um diverse Zeitfunktionen. Die App steht nicht mehr zur Verfügung.

» Alle Infos zum Aus der Google Uhr für WearOS

GMail POP3 und Gmailify

GMail verliert einige Uralt-Funktionen, die früher sehr relevant waren, aber heute wohl kaum noch genutzt werden. Es wurde das Aus von POP3 und Gamilify angekündigt.

» Alle Infos zum Aus von GMail POP3 und Gmailify

Android Auto GameSnacks

Im Fahrzeug wird nicht mehr gezockt: Google hat das Aus der zum Teil recht kurzweiligen GameSnacks für Android Auto angekündigt.

» Alle Infos zum Aus der GameSnacks für Android Auto

ChromeOS

Kurz vor Jahresende hatte Google noch eine echte Bombe platzen lassen: Das Betriebssystem ChromeOS wird eingestellt. Zwar gibt es noch keinen Zeitplan, aber die offizielle Ankündigung des Vorhabens wurde veröffentlicht und somit ist das Betriebssystem jetzt in einer Art Zombie-Modus…

» Alle Infos zum geplanten Aus von ChromeOS









Google Wetter / Froggy

Das Google Wetter wird als mehr oder weniger eigenständige Android-App eingestellt und durch die Darstellung der Browservariante in der Websuche ersetzt.

» Alle Infos zum Aus von Google Wetter und Froggy

Google One Dark Web Report

Der Google One Dark Web Report wird in Kürze nicht mehr nach persönlichen Nutzerdaten im Dark Web suchen. Das Tool wird vollständig eingestellt.

» Alle Infos zum Aus des Google One Dark Web Report

Die Liste der eingestellten Produkte ist auch 2025 wieder recht lang und enthält sicherlich einige bedeutende Verluste, die längere Zeit nachgehallt haben oder noch vermisst werden. Von einigen habt ihr vielleich noch nie gehört (Android Auto Assistant Mics?) und andere habt ihr vielleicht auch gar nicht genutzt. Es ist zu erwarten, dass auch 2026 wieder viele Produkte eingestellt werden – aber welche könnten es sein…?

