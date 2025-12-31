Silvester 2025: Glitzerndes Google-Doodle zum Jahreswechsel – mit 2026er-Knallbonbon und Konfettikanone

Heute Abend ist es soweit: Wir sind am letzten Tag des Jahres angekommen, es ist Silvester 2025 und um Mitternacht werden wir das Jahr 2025 mit einem lauten Knall verabschieden. Ganz ähnlich zeigt es sich heute auch auf der Google-Startseite, denn erstmals seit langer Zeit gibt es wieder ein wirklich schönes Google-Doodle zu sehen. Außerdem feiert die Konfetti-Kanone ihr Comeback in den Suchergebnissen.



Es ist Silvester 2025, der letzte Tag des ausklingenden Jahres und für viele Menschen (die nicht vor Mitternacht ins Bett gehen) auch der Beginn des Jahres 2026. Bei Google hält man das heute ähnlich, denn pünktlich zum 31.12.2025 erstrahlt heute obiges animiertes Google-Doodle auf praktisch allen internationalen Startseiten. Ein wirklich schickes Design, das wir in der Form schon seit langer Zeit nicht mehr gesehen haben und das es möglicherweise auch morgen noch zu sehen geben wird.

Das Google-Doodle zu Silvester 2025 ist in goldenem Glitter gehalten, der sowohl das große G als auch die letzten drei Buchstaben schick glitzern lässt. Die beiden O werden auch diesmal wieder durch das eigentliche Geschehen ersetzt: Wir sehen 2025er-Luftballons sowie einen Knallbonbon, der nur darauf wartet, seiner Bestimmung nachzugehen. Kurz darauf wird der Knallbonbon gezogen, Konfetti wird verteilt und der 5er-Ballon wandelt sich für den Schriftzug 2026 in einen 6er Ballon.

Mit diesem Doodle endet auch eines der am längsten gezeigten Doodles überhaupt, nämlich das der saisonalen Feiertage, das vom 1. bis zum 30. Dezember ohne Unterbrechung zu sehen gewesen ist.









Konfetti in der Websuche

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Konfettikanone in den Suchergebnissen. Klickt einfach einmal auf das heutige Doodle oder sucht nach einem Begriff rund um den Jahreswechsel – am besten „Silvester“. Im Knowledige Graph erscheint eine animierte Konfettitüte, auf die ihr einfach einmal draufklicken müsst, um diese auszulösen. Es verteilt sich ein Konfettiregen über die gesamte Seite, der für das notwendige stimmungsvolle Ambiente sorgt.

Wann wir Silvester feiern, muss wohl keinem erklärt werden. Aber warum feiern wir es? Natürlich wegen des Jahreswechsels, der schon im Römischen Reich mit einer großen Party begangen wurde. Und die Raketen sollen nicht nur den Nachthimmel bunt erstrahlen lassen, sondern auch die bösen Geister vertreiben.

Im deutschsprachigen Raum wird am Silvestertag mit einem Guten Rutsch gegrüßt. Der Silvesterabend wird häufig in Gesellschaft begangen. Zum Jahreswechsel um Mitternacht wird meist mit Feuerwerk und Glockengeläut gefeiert. Das Feuerwerk sollte im vorchristlich-animistischen Glauben früher „böse Geister“ vertreiben, drückt aber heute auch Vorfreude auf das neue Jahr aus. Bei privaten Silvesterfeiern sind Bleigießen (bzw. neuerdings Zinn- oder Wachsgießen) sowie das Öffnen einer Flasche Sekt zum Jahreswechsel weit verbreitet. Die Kirchen bieten nächtliche Gottesdienste an.

Bei Wikipedia findet ihr noch eine ganze Reihe weiterer Bräuche und Veranstaltungen rund um die Welt. Kurz und knapp beschrieben.

