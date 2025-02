Android: Der Amazon App Store wird bald eingestellt – Alternative zum Google Play Store verschwindet (FAQ)

Für viele Nutzer ist der Google Play Store unter Android der einzig bekannte App Store und bei sehr vielen auch der einzige, den sie jemals genutzt haben. Doch es gibt eine ganze Reihe von Alternativen, die demnächst allerdings um ein prominentes Mitglied ausgedünnt wird: Schon in wenigen Monaten wird der Amazon App Store eingestellt und könnte bei den Nutzern, die ihn verwendet haben, für Probleme sorgen.



Amazon betreibt schon seit vielen Jahren den Amazon App Store, über den man Apps und Spiele für alle Android-Nutzer vertreibt. Im Aufbau unterscheiden sich der Amazon App Store und der Google Play Store kaum, doch die Auswahl ist beim Amazon-Pendant allerdings deutlich geringer – wobei man allerdings auch sagen muss, dass sich Amazon schon seit sehr langer Zeit nicht mehr ernsthaft um den Store gekümmert hat. Jetzt hat man angekündigt, schon bald den Stecker zu ziehen.

Am 20. August 2025 wird der Amazon App Store seine Pforten schließen. Der Store wird abgeschaltet und somit für die Nutzer nicht mehr verfügbar sein, weder für den Download neuer Apps als auch für Updates. Letztes ist das große Problem, denn wenn eine App über den Amazon App Store geladen wurde, wird diese auch über diesen aktualisiert. Sollte Google hier keine Brücke schaffen, zumindest für die Apps, die in beiden Stores vorhanden sind, könnten diese Apps möglicherweise nicht mehr funktionieren. Davor warnt auch Amazon in seiner App Store FAQ.

Der Amazon App Store steht praktisch seit dem Start im Schatten des Google Play Store und die einzige Chance, aus diesem herauszukommen, konnte man kaum nutzen. Denn vor einiger Zeit hat Microsoft den Amazon App Store zum Standard Android-Store für Windows erklärt, diese Android-für-Windows-Pläne aber mittlerweile begraben. Gut möglich, dass das damals auch der Todesstoß für den Amazon App Store war, der vermutlich für Amazon weder eine finanzielle noch eine strategische Bedeutung hat.

Der Amazon App Store für die Amazon-Geräte, also die Fire-Tablets oder den Fire TV-Stick, bleibt davon noch unberührt. Vermutlich ist auch das keine Dauerlösung, sodass man sich entweder für die Zukunft einen alternativen Store suchen wird (es gibt Gerüchte über eine Kooperation mit Google Play) oder die Hardware-Linien einstellt. Letztes halte ich für sehr unwahrscheinlich, daher wird es wohl eher auf einen neuen Store-Partner hinauslaufen.

[Amazon App Store FAQ]

Letzte Aktualisierung am 2025-01-22 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung!