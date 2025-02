Google Maps Navigation: Verkehrsstörungen im Auto melden – in Kürze mit Wetter-Kategorien (Teardown)

Die Google Maps Navigation bietet seit längerer Zeit eine Funktion, mit der Nutzer direkt in der Oberfläche von Android Auto Verkehrsstörungen an die Plattform melden können. Bei diesen Meldungen handelt es sich hauptsächlich um die üblichen verkehrsbasierten Störungen, doch schon bald sollen diese um eine Wetterkategorie erweitert werden, die je nach Jahreszeit sehr relevant sein kann.



Im vergangenen Jahr wurden die Verkehrsstörungsmeldungen in Google Maps für Android Auto in der Breite eingeführt und damit die Möglichkeit geschaffen, andere Nutzer vor diversen Verkehrsereignissen zu warnen. Seien es Unfälle, Baustellen, Straßenschäden, liegengebliebene Fahrzeuge oder auch Blitzer. Viele Autofahrer werden diese Meldungen in den letzten Monaten wohl sehr häufig gesehen haben, auch wenn diese nicht immer so gut ankommen.

Jetzt werden drei neue Optionen getestet, die sich in diesen Tagen bei den ersten Nutzern zeigen. Diese beziehen sich allesamt auf das Wetter und die damit einhergehenden möglichen Verkehrsbehinderungen. Die erste neue Kategorie nennt sich überflutete Straße, nach starken Regenfällen, Hochwasserereignissen oder vielleicht auch Rohrbrüchen. Die zweite Kategorie ist schlechte Sicht, die wohl hauptsächlich bei Nebel sowie eventuell sehr starken Winden zur Anwendung kommen würde.

Die dritte Kategorie ist Ungeräumte Straße, was ohne Frage die größte Gefahr sein kann. Denn das bezieht sich vielleicht nicht nur auf liegengebliebenen Schnee, sondern auch auf umgestürzte Bäume oder ähnliche unerwartete Hindernisse auf den Straßen.

Alle drei neuen Kategorien sind derzeit im Testlauf und zeigen sich nur für wenige Nutzer. Ohne Frage ist jede zusätzliche Warnung in der Theorie sehr hilfreich und könnte Unfälle verhindern. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass die Verkehrsmeldungen schon jetzt etwas Überhand nehmen (das ist zumindest meine Beobachtung) und dadurch irgendwann auch ignoriert werden. Der zweite Punkt ist die eigentliche Meldung, die bisher sehr schnell vonstattengeht. Kommen viele neue Kategorien dazu, wird diese während der Fahrt (!) genutzte Funktion schnell unübersichtlich.

